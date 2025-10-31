La mediática batalla legal y televisiva entre Estefi Berardi y Yanina Latorre sumó un capítulo de absoluta honestidad brutal por parte de la "angelita" de LAM. En una reciente emisión del programa, Latorre sorprendió a todos, e incluso al propio involucrado, Fede Bal, al confesar que su insistencia en exponer los supuestos chats de infidelidad del actor no fue un acto de simple periodismo de chimentos, sino una venganza calculada contra Berardi.

La panelista, conocida por no tener filtro, admitió en diálogo con Bal, a quien considera una víctima colateral de su plan, que su motivación principal era "vengarse" de Berardi por conflictos pasados que datan de la época en que ambas coincidieron en "El Trece".

"Lo voy a blanquear, Fede, te usé. Usé tus chats para vengarme de Estefi Berardi", soltó Latorre sin rodeos, dejando atónito al actor y a sus compañeros.

Latorre explicó que la filtración de los mensajes y su defensa acérrima de su autenticidad eran la herramienta perfecta para "darle donde le duele" a su colega, a quien acusa de haberle causado perjuicios laborales en el pasado. La confesión de la "angelita" echa nueva luz sobre uno de los escándalos más resonantes del año, demostrando que detrás de la supuesta primicia periodística, existía una fuerte agenda personal y un conflicto latente entre las panelistas.