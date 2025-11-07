El sector de la construcción continúa mostrando señales de leve recuperación. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en septiembre una suba del 0,9% en la serie desestacionalizada respecto de agosto, lo que marca el segundo incremento mensual consecutivo tras el repunte del 0,4% en agosto.

En términos interanuales, la actividad del sector creció 6,8% frente a septiembre de 2024, mientras que el acumulado de los nueve primeros meses de 2025 exhibe un aumento del 7,8% respecto del mismo período del año anterior, consolidando una tendencia positiva después de un primer semestre con altibajos.

Publicidad

El informe del Indec destaca que la mejora se sostiene principalmente por la obra pública y algunos proyectos de infraestructura privada, aunque aún persisten desafíos vinculados al financiamiento y al encarecimiento de materiales.

A pesar de los avances, el crecimiento continúa siendo moderado y desigual entre regiones, según analistas del sector, quienes advierten que la actividad se mantiene vulnerable a la volatilidad económica y a la incertidumbre política.

Publicidad

En ese contexto, la construcción se perfila como uno de los sectores que, aunque con ritmo pausado, muestra capacidad de recuperación y sigue siendo un motor clave del empleo y la inversión en el país.