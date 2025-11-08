La deuda externa privada trepó casi US$2.700 millones en el segundo trimestre de 2025 y finalizó el primer semestre con un stock de US$107.311 millones. De ese total, US$38.954 millones correspondieron a operaciones de importación, aunque el incremento en los pasivos comerciales se dio por el lado de las exportaciones.

La información surge del último informe sobre deuda privada del Banco Central (BCRA). La relevancia del mismo es que se suma a la demanda de dólares del Estado si es que en el futuro próximo se van a comprar reservas internacionales.

Publicidad

“La deuda externa del sector privado totalizó US$107.311 millones al 30 de junio de 2025, registrando un aumento trimestral de US$2.690 millones, explicado tanto por el incremento de la deuda comercial por US$1.798 millones como por la deuda financiera por u$s892 millones”, indicó el reporte oficial.

El BCRA precisó que “la deuda por importaciones de bienes fue la más importante con un nivel de US$38.954 millones, seguida por los préstamos financieros con US$26.752 millones y los títulos de deuda en manos de no residentes, que totalizaron US$14.656 millones”.

Publicidad

En orden de magnitud le siguieron la deuda por servicios con un stock de US$13.799 millones, la deuda por exportaciones de bienes con US$9.688 millones y la categoría "Otra deuda financiera" con una posición de US$3.463 millones a fin del trimestre”.

Vale aclarar que el aumento de la deuda comercial del trimestre se dio por la prefinanciación de exportaciones (+US$2.611 millones), puntualmente de la industria alimenticia. En lo relacionado con la deuda por importaciones, el financiamiento otorgado por empresas relacionadas alcanzó un stock de US$21.850 millones, con una disminución de US$243 millones en el trimestre. El resto de los acreedores totalizó una posición de US$17.105 millones, con una caída trimestral de US$62 millones.

Publicidad

“A nivel sectorial, el sector de Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques finalizó con un stock US$8.101 millones (21% del total), mostrando una suba de US$43 millones en el trimestre”, informó el BCRA. Lo escoltó el “Comercio al por mayor. en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas” con un stock de US$7.950 millones (20% del total) y una caída trimestral por US$67 millones.

Cabe destacar que, el resto de los sectores también evidenciaron caídas por unos US$623 millones, que fueron compensadas por aumentos en los sectores “Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos”, “Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas” y “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” por unos US$342 millones.