Robertito Funes volvió a emocionar al público al recordar su dura historia de vida durante una charla distendida con Marley en el programa Por el Mundo. En medio de risas y anécdotas de su viaje por Corea, el periodista sorprendió al abrir su corazón y compartir un fragmento de su pasado más íntimo.

Todo comenzó cuando Marley leyó una pregunta del público sobre su abuela. Funes explicó que su abuela y su abuelo lo criaron junto con su madre. Detalló que su abuela tuvo 8 hijos, y él fue "el noveno".

El conductor relató el difícil momento en que su padre lo abandonó: “Cuando mi viejo decidió irse, nos abandonó, yo tenía 8 años". Funes afirmó que no lo vio nunca más después de ese abandono. Luego de que pasaran "20 y pico de años" sin saber nada, se enteraron de que su padre había muerto. Al reflexionar sobre la crianza recibida, Funes comentó que de ese cuidado "salió este monstruo".

Durante la entrevista, Funes también habló de los conflictos mediáticos que atravesó en los últimos tiempos. Cuando Marley le preguntó sobre Nancy Pazos, Robertito respondió sin vueltas que ella actúa así "porque le divierte". Sin embargo, Funes aseguró que no entra en su juego, argumentando que esa actitud "demuestra que la que no está bien es ella".

Días antes de esta charla, el periodista se había convertido en noticia tras ser agredido durante una cobertura en la calle. El hecho ocurrió mientras transmitía en vivo la marcha por el triple femicidio de Florencio Varela, y las imágenes del momento se viralizaron rápidamente.

Este incidente fue comentado por Malena Pichot, quien encendió la polémica con una frase lanzada desde su programa en Futurock. La humorista indicó que, si bien hay "división de aguas," ella está "a favor de que lo empujen". Pichot especificó que no estaba a favor de que le pegaran, sino de que "simplemente lo vayan arreando hacia fuera de la marcha" a una persona que "no quiere nada de lo que se está pidiendo ahí".

Su compañera Vanesa Strauch intentó poner paños fríos al comentario, pero Pichot redobló la apuesta, declarando: “Las feministas somos agresivas". Concluyó comparando su postura: "No somos un caramelito de dulce de leche que vos te comés en un momento. No, no, no. Somos un buen caramelo Media Hora. Ácido”.