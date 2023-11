Un grupo de familiares y amigos del pequeño Sharith Carrizo, el nene de tres años que murió tras ser atropellado por un policía, marcharon este miércoles para hacer visible su denuncia de mala praxis contra los profesionales del hospital Rawson. Aseguraron que seguirán adelante con su pedido de justicia hasta conseguir que condenen a los profesionales que atendieron al menor.

En contacto con DIARIO HUARPE, Antonella Carrizo, la madre de Sharith contó que ella misma se encargó de convocar a esta marcha de la que participaron las personas que querían al nene y otras personas que fueron víctimas de mala praxis.

"El hospital está matando a la gente, no la está salvando", aseguró la madre visiblemente molesta. La mujer aseguró que "los médicos hicieron negligencia médica con mi hijo",

Carrizo aseguró que primero le dijeron que el nene tenía un cuadro de meningitis, luego le hablaron de un caso de contagio por neumococo y que mi hijo no estaba mal por el accidente, pero esto no era así, mi hijo estaba mal por el accidente", aseveró la mujer.

Antonella aseguró que las enfermeras y médicos "no sabían lo que hacían", aseguró la mujer y agregó "ellos me hicieron vivir el peor momento de mi vida", aseveró y pidió celeridad de la justicia yo "no voy a esperar años", explicó esta madre.

La mujer también habló del policía Jairo Barraza quien participó del choque en el que su hijo terminó herido. La mujer aseguró que este hombre venía hablando por teléfono y aseguró que este hombre no llamaron ni para preguntar cómo seguía el niño.

Cabe destacar que el pequeño se trasladaba en la parte delantera de una moto junto a su tío Franco Alexis Calvo (32), y Dante Bondanza (32). Antonella explicó que el tío del menor está imputado por homicidio culposo por llevar al niño en el vehículo. Carrizo reconoció que no ha visto al hombre, igualmente, dijo que más allá de que está prohibido por la ley, "todo el mundo lleva a su hijo en moto", aseguró.

El 26 de octubre murió el pequeño Sharith tras cinco días de agonía. El nene iba en moto junto a un tío y otro hombre en el interior del barrio Teresa de Calcuta. La moto impactó contra el auto. Sharith estuvo internado unas horas, luego le dieron el alta y después empeoró, por eso lo volvieron a internar.

Después de que el niño murió, se habló de que es posible que haya muerto por meningitis, pero la autopsia reveló que el menor murió a causa de un traumatismo encéfalo craneano, una lesión que pudo ser producto del golpe recibido tras el accidente vial.