La Federación de Básquet anticipó duras sanciones por la pelea entre Estrella vs Ausonia

Un episodio de violencia masiva empañó el partido de básquet entre los equipos Estrella y Ausonia el pasado viernes, cuando una discusión en la cancha derivó en una batalla campal que involucró tanto a jugadores como al público presente. La Federación de Básquet de San Juan confirmó que el Tribunal de Disciplina analiza el incidente y anticipó que se aplicarán sanciones ejemplares conforme al nuevo código de ética vigente.

Según reconstrucción del hecho, el encuentro deportivo se transformó en escándalo cuando una disputa entre jugadores escaló rápidamente hacia un enfrentamiento generalizado. Testigos relataron que la situación se desbordó en cuestión de minutos, generando un caos que obligó a la suspensión del partido luego de que uno de los deportistas resultara lesionado y perdiera el conocimiento. La intervención de servicios de emergencia y personal policial fue necesaria para asistir al jugador afectado y restablecer el orden en el recinto.

Trascendió que el informe arbitral ya fue elevado al Tribunal de Disciplina, organismo que se encuentra en la etapa de recepción de descargos por parte de los involucrados. Fuentes de la Federación indicaron que existen notificaciones y descargos presentados, y que el tribunal se expedirá próximamente una vez analizadas todas las pruebas documentales y testimoniales.

Este caso representa una de las primeras aplicaciones del nuevo código CAB que rige desde marzo de 2025, el cual establece parámetros de tolerancia cero hacia la violencia en todas las categorías del básquet argentino. Autoridades federativas manifestaron que las sanciones serán contundentes, reflejando el compromiso de erradicar conductas que afecten la integridad del deporte. El incidente, cuya grabación circuló ampliamente en redes sociales, ha generado expectativa sobre el precedente que establecerá el fallo disciplinario en materia de conducta deportiva.