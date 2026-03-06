Yo Cocino > Recetas
Sándwiches de cerdo desmechado a la cerveza: el paso a paso
POR REDACCIÓN
El consumo de cerdo ha crecido por su precio competitivo frente a la carne vacuna y la mayor disponibilidad de cortes en góndola. El creador de contenidos Javi Rosemberg, quien posee más de dos millones de seguidores en Instagram, presentó una técnica para cocinar este corte desmechado a la cerveza y servirlo en sándwiches.
Para una preparación de 8 a 10 personas, se requiere una pieza de cuadril, dos cucharadas de mostaza, dos de miel, medio litro de cerveza rubia, azúcar mascabo, sal y especias como ají triturado, orégano, tomillo, pimentón, cúrcuma, curry, ajo en polvo y pimienta.
El procedimiento consiste en pintar la carne con la mezcla de miel y mostaza, añadir los condimentos, cubrir con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 180°C durante dos horas. En caso de que no esté lo suficientemente tierna para desmechar con tenedores, se recomiendan veinte minutos adicionales de cocción.
Una vez lista, la carne se desmecha y se mezcla con sus propios jugos para rellenar figazzitas o panes caseros. Rosemberg sugiere acompañar el plato con cebollas caramelizadas y explicó su método: “Para las cebollas caramelizadas no uso ni sal ni azúcar. La cocino en un poquito de aceite a fuego muy bajito mientras se cocina la carne. Cuando está bien blandita y transparente le agrego un poco de manteca y sigo cocinando unos minutos más”.