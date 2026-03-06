Nostalgia pura: Chocolate Jack presenta su nueva colección de figuras de Mafalda

Las sorpresas siempre son bienvenidas y mucho más si llegan de la mano de un chocolate. Por eso, los chocolates Jack lanzarán una nueva colección que promete despertar la nostalgia y el entusiasmo de grandes y chicos: se trata de las figuras de Mafalda, la icónica creación del dibujante Quino.

24 personajes para coleccionar

La colección estará compuesta por 24 figuras que representan a los inolvidables personajes de la tira cómica. Además de la propia Mafalda, los coleccionistas podrán encontrar a Felipe, Susanita, Miguelito, Libertad y Guille, entre otros. Cada figura acompañará a la versión de 17 gramos del tradicional chocolate, que estará disponible en almacenes y supermercados de todo el país.

Publicidad

Esta no es la primera incursión de la empresa en el mundo de las tiras cómicas. Anteriormente, la marca Felfort ya había comercializado monedas de chocolate con tatuajes y stickers de los dibujos de Quino, lo que había generado gran aceptación entre los seguidores de Mafalda.

Una propuesta especial para Pascuas

En el marco de la celebración de Semana Santa, Chocolate Jack también lanzará el Huevo Super Jack de 200 gramos, una presentación especial que incluirá un muñeco exclusivo y un escenario pensado para armar y jugar. Esta propuesta busca convertirse en el regalo ideal para las Pascuas, combinando la tradición del huevo de chocolate con el valor coleccionable de las figuras.

Publicidad

La historia de las sorpresas en Chocolate Jack

La tradición de incluir sorpresas en los chocolates Jack se remonta a 1962, cuando la marca comenzó a incorporar figuritas de jugadores de fútbol en sus productos. El éxito fue inmediato y llevó a la empresa a expandir la propuesta con nuevas colecciones.

Una de las más recordadas fue la de los personajes de Súper Hijitus y las obras de García Ferré, una promoción que se extendió por siete años y que marcó a varias generaciones. Con el paso del tiempo, la marca continuó innovando y lanzó colecciones de personajes de Cartoon Network, Marvel, DC, Star Wars, Angry Birds y, sin dudas los más memorables, Los Simpson.

Publicidad

Un lanzamiento que suma nostalgia

La llegada de las figuras de Mafalda a los chocolates Jack representa un nuevo capítulo en esta larga historia de coleccionables. La posibilidad de reunir a los personajes creados por Quino, que desde 1964 reflexionan sobre el mundo con su mirada crítica y entrañable, promete conquistar tanto a los nostálgicos adultos como a las nuevas generaciones que recién descubren la tira.