Receta de chipá proteico: cómo hacerlos con menos grasa y más proteína

En una propuesta orientada a la vida sana, el modelo Franco Novoa compartió su receta de "falsos chipás proteicos", una opción que prescinde del gluten y reduce las grasas respecto a la versión tradicional. Según el autor, el resultado son piezas "esponjosas, con hilos de queso en el interior, bien dorados... No se pueden creer de ricos".

Para elaborar entre 6 y 8 unidades se necesitan 250 g de fécula de mandioca, 200 g de ricota magra, 2 huevos, 125 g de parmesano o queso duro rallado, una cucharadita de polvo de hornear, sal y una cucharada de aceite.

Publicidad

La preparación consiste en pesar la fécula en un bowl y añadir la ricota, los huevos y el polvo de hornear para mezclar. Luego se incorpora el queso, el aceite y la sal, integrando todo con las manos para formar bolitas del tamaño preferido.