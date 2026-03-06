¿Acá no hay motosierra? Pampita cobrará $25 millones para trabajar en la TV Pública

La incorporación de Pampita a la TV Pública ha desatado una fuerte controversia tras conocerse los montos que percibiría la modelo. Según informó Yanina Latorre, la conductora liderará un nuevo ciclo de entrevistas donde actualmente se están ultimando los detalles administrativos. Sobre el acuerdo económico, Latorre adelantó: “Ni Wanda en MasterChef gana eso”.

La panelista brindó detalles específicos sobre las condiciones del programa y el salario estipulado: “Va a tener un ciclo de entrevistas, todavía no está firmado el contrato, están ultimando los detalles, todavía no me pasaron los nombres de los personajes que va a entrevistar. La contrata el canal y por cuatro días de trabajo, no es que va a trabajar un mes, le van a pagar 25 millones de pesos. La TV Pública, que no hay rating, que no los gana Wanda por mes conduciendo MasterChef”.

Publicidad

Considerando que el ciclo consta de 13 programas, la división arroja un pago superior a 1.9 millones de pesos por cada emisión. Ante este cálculo y la duración de las grabaciones, Latorre enfatizó: “Bueno, pero los va a hacer en 4 días. Son cuatro días de trabajo”.

Finalmente, la panelista cuestionó la viabilidad y oportunidad del proyecto en el contexto actual: “Es pampita, pero cuánto te puede rendir, qué publicidad. Va a ser un programa de entrevistas a personajes importantes. Para mí es un escándalo por la situación del país. Para mí es un escándalo”.