Nostalgia por Raúl Portal: tiraron sus tesoros de TV a la basura

Hallaron documentos, fotos de Mirtha Legrand y material de Notidormi en contenedores tras vaciar la casa del conductor.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Juan Parodi viralizó las imágenes tras ser alertado por un vecino.

Los restos materiales de la trayectoria de Raúl Portal, figura central de la televisión argentina en las décadas de 1980 y 1990, reaparecieron inesperadamente en contenedores de basura.

El periodista Juan Parodi dio a conocer el hecho en su cuenta de X tras el aviso de un vecino y relató: “Vaciaron la casa de Raúl Portal ”. Al revisar el contenido, el cronista expresó: "Abro uno con algunas joyitas".

Entre los objetos descartados se encontraron documentos, recortes de diarios y material vinculado a sus programas históricos como "El Portal de las Mascotas", "Notidormi", "Perdona Nuestros Pecados" (PNP), "La hora del terror", "La Hora de los Juegos" y "Robocopia".

Entre los hallazgos más llamativos figuran una antigua página de la revista Gente titulada “La onda antipálida”, una carpeta rotulada como “Documentos Generales Gastón Portal 1995” y fajos de papeles con la leyenda “Portal paga con creces”,. También se halló una foto con el rostro de Mirtha Legrand y un corazón dorado sobre madera.

Este suceso, que generó gran nostalgia en redes, remite también a momentos de su carrera como su conflicto vintage con Cris Miró, quien fue la primera mujer trans en llevarlo a juicio por insultos.

Por otro lado, el hecho coincide con la revelación de un secreto familiar de su hijo Gastón sobre su novela Cyrana, escrita en honor a sus dos madres, sobre lo cual el productor afirmó: "Ahora murió y puedo contarlo".

