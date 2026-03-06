Nostalgia por Raúl Portal: tiraron sus tesoros de TV a la basura

Los restos materiales de la trayectoria de Raúl Portal, figura central de la televisión argentina en las décadas de 1980 y 1990, reaparecieron inesperadamente en contenedores de basura.

El periodista Juan Parodi dio a conocer el hecho en su cuenta de X tras el aviso de un vecino y relató: “Vaciaron la casa de Raúl Portal ”. Al revisar el contenido, el cronista expresó: "Abro uno con algunas joyitas".

Publicidad

Entre los objetos descartados se encontraron documentos, recortes de diarios y material vinculado a sus programas históricos como "El Portal de las Mascotas", "Notidormi", "Perdona Nuestros Pecados" (PNP), "La hora del terror", "La Hora de los Juegos" y "Robocopia".

Entre los hallazgos más llamativos figuran una antigua página de la revista Gente titulada “La onda antipálida”, una carpeta rotulada como “Documentos Generales Gastón Portal 1995” y fajos de papeles con la leyenda “Portal paga con creces”,. También se halló una foto con el rostro de Mirtha Legrand y un corazón dorado sobre madera.

Publicidad

Este suceso, que generó gran nostalgia en redes, remite también a momentos de su carrera como su conflicto vintage con Cris Miró, quien fue la primera mujer trans en llevarlo a juicio por insultos.

Por otro lado, el hecho coincide con la revelación de un secreto familiar de su hijo Gastón sobre su novela Cyrana, escrita en honor a sus dos madres, sobre lo cual el productor afirmó: "Ahora murió y puedo contarlo".