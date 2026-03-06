El fiscal José Plaza relató cómo se produjo el violento episodio ocurrido durante una audiencia judicial en Tribunales de San Juan, cuando un detenido reaccionó con agresividad e intentó abalanzarse sobre él tras una resolución del juez. El funcionario explicó que el incidente ocurrió mientras se desarrollaba una audiencia vinculada a una causa por lesiones agravadas contra un agente del Servicio Penitencienciario, proceso que hasta ese momento se había desarrollado sin incidentes dentro de la sala.

Según detalló el fiscal a DIARIO HUARPE, la audiencia se llevó adelante luego de varias citaciones previas en las que el imputado no había comparecido. “Era la tercera citación que teníamos porque el imputado no quería asistir a la audiencia. Finalmente se presentó y el desarrollo del acto procesal fue normal, se formalizó la causa y quedó imputado por el delito de lesiones graves agravadas”, explicó Plaza.

Publicidad

La investigación está relacionada con un episodio ocurrido dentro del Servicio Penitenciario, en el que un agente denunció haber sido agredido por el interno. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el funcionario penitenciario sufrió la fractura de un dedo durante el altercado. “La imputación se basa en que el denunciante sufrió la fractura de un dedo luego de ser golpeado, por lo que la causa se encuadra en el delito de lesiones graves agravadas contra un funcionario público”, indicó el fiscal.

Durante la audiencia el imputado decidió declarar y dio su propia versión de los hechos. Según explicó Plaza, el detenido reconoció haber golpeado al agente penitenciario, aunque negó que el ataque hubiera provocado la lesión denunciada. “El imputado manifestó que había golpeado al denunciante con un palo, pero sostuvo que el golpe fue en el pie y no en el dedo que resultó fracturado. Además mencionó que el conflicto tendría otros motivos vinculados a una supuesta situación de dinero que no quedó del todo clara”, señaló.

Publicidad

En el mismo acto procesal, la defensa oficial solicitó que el interno fuera trasladado a otro pabellón del penal para recibir tratamiento por consumo problemático de sustancias. El fiscal explicó que se opuso a ese planteo por considerar que debía resolverse en otra instancia judicial. “Entendí que el pedido debía ser analizado por el juez de Ejecución Penal y que, en todo caso, debía realizarse con la documentación correspondiente que justificara ese traslado a un pabellón de salud”, precisó.

Tras escuchar a las partes, el juez resolvió formalizar la investigación y señaló que el planteo de la defensa podía canalizarse por la vía correspondiente con los informes necesarios. Fue en ese momento cuando el acusado reaccionó con violencia dentro de la sala. “Cuando el juez decidió no hacer lugar al pedido en ese momento, el imputado se enojó, me insultó e intentó agredirme mientras manifestaba su malestar por la situación que estaba atravesando”, relató Plaza.

Publicidad

El intento de agresión fue rápidamente contenido por el personal de seguridad que se encontraba en el recinto. “El personal policial de alcaldía intervino de inmediato y logró reducirlo antes de que pudiera acercarse. Mientras estaba siendo reducido comenzó a golpear con los puños la pantalla que se encuentra sobre su lugar en la sala y terminó provocándole daños”, detalló el fiscal.

A raíz de ese comportamiento se inició un nuevo proceso judicial por los destrozos ocasionados durante la audiencia. El funcionario explicó que el episodio será analizado en el marco del sistema de flagrancia. “Se notificó la situación al fuero de Flagrancia porque se produjo un daño a un bien del Estado, en este caso el televisor que forma parte del equipamiento de la sala de audiencias”, indicó.

Finalmente, Plaza aclaró que no interpretó el hecho como una amenaza personal directa, sino como una reacción de enojo por la decisión adoptada durante el proceso. “Yo no sentí que se tratara de una amenaza hacia mi persona. Evidentemente el imputado estaba molesto por mi postura en la audiencia, pero el perjuicio concreto se produjo sobre un elemento del Estado, que fue el que resultó dañado”, concluyó.