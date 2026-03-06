El gendarme Nahuel Gallo participó este jueves del izamiento de la bandera argentina en el edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional en Buenos Aires, en lo que fue su primer acto oficial desde que regresó al país tras pasar 448 días detenido en Venezuela.

La ceremonia se realizó junto a sus compañeros de la fuerza, quienes lo recibieron con una formación oficial. Tras el izamiento de la bandera, Gallo fue condecorado por sus pares, en un gesto de reconocimiento luego de su prolongado cautiverio. En el acto también estuvo presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien se saludó afectuosamente con el gendarme.

Días antes, el efectivo habló públicamente por primera vez desde su liberación y relató parte de lo vivido durante su detención en la cárcel El Rodeo 1, en Venezuela. “Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy tranquilo, con familia”, afirmó durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.

En su testimonio, el gendarme describió el penal donde estuvo detenido como “un lugar de muchísima tortura psicológica”, y explicó que aún le cuesta hablar sobre lo ocurrido durante su cautiverio. “Solamente con pensarlo titubeo”, expresó.

Gallo también señaló que su situación personal sigue ligada a la de otros detenidos. Según explicó, todavía hay al menos 24 extranjeros que permanecen presos en ese penal, por lo que pidió que la comunidad internacional continúe reclamando su liberación.

“No es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente y que te acusen de delitos. Los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”, aseguró el gendarme, quien permaneció encarcelado desde diciembre de 2024 hasta comienzos de marzo de este año.

En su mensaje final, destacó que durante el encierro encontró fuerza en su familia y especialmente en su hijo. “Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte”, afirmó al recordar los meses de incertidumbre que atravesó durante su detención.