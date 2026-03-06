Taller de shampoo sólido en San Juan: aprendé a elaborar cosmética natural sin químicos

Este sábado 7 de marzo, los amantes de la cosmética natural y el cuidado personal tienen una cita imperdible en la provincia. Se trata del taller de shampoo sólido, una capacitación teórico-práctica que enseñará a los asistentes a elaborar su propio producto de higiene capilar libre de químicos agresivos y disruptores hormonales.

Una propuesta para el cuidado natural del cabello

La actividad, organizada en el marco de la cosmética natural, propone una experiencia completa de aprendizaje y creación. Durante dos horas de duración, los participantes conocerán las bases de la elaboración de shampoo sólido utilizando únicamente ingredientes reales, sin aditivos ni componentes sintéticos que puedan resultar perjudiciales para la salud capilar y general.

El taller pone especial énfasis en la elaboración de productos libres de disruptores hormonales, sustancias químicas que pueden interferir con el sistema endocrino y que están presentes en muchos productos comerciales de higiene y belleza.

Todo incluido y producto personalizado

La capacitación incluye todos los materiales necesarios para la elaboración, así como la asistencia técnica de los organizadores. Al finalizar la jornada, cada participante se llevará su propio shampoo sólido elaborado durante el taller, adaptado a las necesidades específicas de su tipo de cabello.

Esta modalidad "a medida" permite que cada persona pueda personalizar la fórmula según sus requerimientos particulares, aprendiendo además a replicar el proceso en su hogar en el futuro.

Detalles del evento

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 10:00 horas

Lugar: Arte Sana San Juan

Duración: 2 horas

Incluye: Todos los materiales y el shampoo elaborado por cada participante

Inscripción y reservas

Los interesados en participar de esta propuesta de cosmética natural pueden solicitar información y realizar sus reservas comunicándose al teléfono 0264 505-1803. Los cupos son limitados debido a la modalidad práctica del taller.