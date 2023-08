En la escuela Antonio de la Torre, dentro del barrio La Estación, en Rawson, los chicos van a cursar con el miedo de ser robados. Tanto padres como directivos habían tomado la decisión de presentar cartas formales a la secretaría de Seguridad para que les dieran una respuesta sobre estos hechos de inseguridad. Desde la Comisaría 6º y la Policía Motorizada 2º, el día lunes, se reunieron con los padres y prometieron dar soluciones.

El día martes, los efectivos policiales estuvieron presentes, pero varios padres del colegio asintieron que para el día miércoles, solo había presencia de una efectivo policial dentro del colegio, mientras que hubo tres intentos de robo comentados por los padres, fuera del colegio, en frente de la entrada.

Una de las madres referentes, que no dio su nombre por temor a represalias, desmintió la versión de la reunión convocada con los uniformados por parte de los padres. Sí aseguró que ellos se reunieron en la puerta de la escuela con la idea de realizar una nueva protesta cortando la calle debido a la falta de respuestas.

“En realidad no hemos tenido ninguna reunión. Nos íbamos a juntar todos los papás a la entrada porque en realidad teníamos pensado volver a cortar la calle porque no hemos tenido respuestas por parte de los efectivos policiales. Quedaron en estar en el horario de siesta, en poner un policía a la entrada, otro en el portón y pedimos que pusieran uno en la calle Frías porque ahí es donde más roban a los chicos que esperan el colectivo y realmente no hemos tenido solución”, dijo la madre.