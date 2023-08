En la jornada de ayer miércoles el país se vio entristecido por la violenta muerte de una nena de 11 años. Morena Domínguez estaba llegando a una escuela del partido Lanús, en Buenos Aires, cuando fue abordada por un par de delincuentes que le robó un teléfono celular y le provocó una lesión que le ocasionó la muerte. DIARIO HUARPE salió a preguntarle a los sanjuaninos cuáles son las causas por la que los jóvenes entran en la delincuencia y qué se debería cambiar.

En el crimen de Morena Domínguez, hubo en principio un menor con varios antecedentes involucrado. Luego se realizó la detención de dos hombres, hermanos de apellido Madariaga de 25 y 28 años. Esta situación reavivó el debate sobre las posibles penas para los menores que delinquen y una reformulación del Código Penal.

“Falta de atención del pueblo, del Estado y de las mamás, es necesaria más presencia en la casa y también que cambien las leyes”, respondió Mirtha Castro ante la pregunta de este medio sobre cuál es su opinión sobre el tema.

En tanto un comerciante del centro sanjuanino, se refirió a la familia como un equipo y aseguró que se trata del primer eslabón donde apuntar. “Uno tiene que fijarse primero en la familia, cambios allí para generar impacto en esa persona y se dé un crecimiento personal. Para que esto cambie es necesario un refuerzo familiar, la clave está ahí y en función de eso reveer las leyes”, comentó Carlos Gabriel.

Cintia Mendoza, profesora de educación física, destacó que es una situación compleja la que se está viviendo actualmente, pero afirmó que lo hacen por una falta de sostén familiar. “Sumado a eso, está la problemática económica y de la educación. No creo que estando tras las rejas tampoco sea la mejor manera. Debería haber centros de rehabilitación donde realmente se trabaje la problemática. Las leyes no sé si hay que modificarlas, sostengo que todo hoy pasa por una situación familiar y que no hay contención”, aseveró.

Por otra parte, Ulises Barboza afirmó que “por más que sean menores no dejan de ser delincuentes, la ley debería ser para todos por igual o debería haber una ley especial para esas edad. Se aprovechan de la ventaja de ser menores. No es distinto un menor de un mayor”, indicó.

En la misma línea, José Luis Carrión, se mostró preocupado por la situación actual del país y dijo “Cada vez está más fiero, está muy mal esto, es necesario poner mano dura porque no se puede ni salir, que los metan presos”.

Finalmente, Claudia Fontana explicó que la enseñanza comienza por casa y es culpa de los padres, que no enseñan a no robar o que esas cosas no se hacen. “Si un menor roba debería ir preso, si ya con 15 o 16 años roban, también pueden ir a la cárcel”.

La opinión especializada

El abogado penalista, Federico Petrignani, explicó a DIARIO HUARPE que no es necesario un cambio en las leyes sino el cambio de muchas otras cuestiones. “Lamentablemente, muchos menores viven en la delincuencia y están afectados por distintos motivos como las drogas y esas cosas los llevan a delinquir. Considero que no es cambiando las leyes, sino con una mejor aplicación de otras cuestiones a nivel gobierno como es el tema de asistencia”, mencionó.

A su vez destacó que no considera que los menores que caen en la delincuencia sean irrecuperables y que se puede avanzar en otros ítems, que tengan que ver con lo social. “Hay un montón de medidas que se pueden aplicar si existieran los organismos necesarios debería rescatar a ese menor que cae en la delincuencia”, concluyó el profesional.