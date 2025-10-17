La competencia de MasterChef Celebrity sigue entre los programas más vistos de la televisión. En el reality gastronómico, las celebridades viven jornadas llenas de nervios, emoción y adrenalina.

En la última edición de “Última chance”, quien no pudo contener las lágrimas fue la cantante de trap, La Joaqui, que se quebró ante la presión del desafío culinario.

La artista presentó un plato simple, pero con mucho significado: pollo cocido con verduras y una pizca de arroz. La Joaqui dedicó el plato a sus primeros años de vida en Costa Rica.

Entre lágrimas y frente a las cámaras, la artista reconoció no sentirse conforme con su desempeño. La Joaqui expresó con sinceridad: “La estoy pasando muy mal. Soy fatal en la cocina”.

Al verla angustiada, el chef italiano Donato De Santis intentó consolarla y le dio un consejo que conmovió a todos los presentes. El jurado le dijo: “Un poquito más de confianza. Si arrancás diciéndote que estás mal, lo vas a hacer mal”.

Donato, conmovido, le preguntó directamente qué era lo que más deseaba lograr en el certamen. La Joaqui, aún movilizada, respondió con el corazón: “Quiero ganar”.

Minutos más tarde, la cantante se recompuso y lanzó una frase que se volvió viral en redes sociales y mostró su fuerza de voluntad: “Una lloradita y a seguir”. Más tranquila, reflexionó sobre su exigencia personal: “Siento que a veces soy más cruel conmigo misma de lo que debería”.

Pese al mal momento, el jurado destacó su esfuerzo y le brindó una buena devolución, lo que le permitió recuperar la confianza.

Al regresar a su estación, La Joaqui fue recibida por su compañero de certamen, Esteban Mirol, quien la abrazó con ternura y la animó a seguir adelante.