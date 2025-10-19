Orden desoída: la maniobra de Colapinto que generó controversia en Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto ejecutó un adelantamiento sobre su compañero de equipo Pierre Gasly durante las instancias finales del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, tras manifestar disconformidad con una indicación del muro de comando de Alpine. La situación se registró en la anteúltima vuelta de la competencia disputada en el Circuito de las Américas.

La dirección técnica del equipo había solicitado a ambos pilotos mantener sus posiciones mediante un mensaje radial dirigido específicamente a Colapinto. La comunicación indicaba la necesidad de conservar el orden existente entre los vehículos de la escudería. El piloto argentino cuestionó inicialmente la instrucción, señalando diferencias de ritmo entre su monoplaza y el de su compañero.

Posteriormente, Colapinto ejecutó la maniobra de adelantamiento en la recta principal, utilizando el sistema de reducción de resistencia aerodinámica para aproximarse al vehículo de Gasly y completar el sobrepaso en la primera curva del trazado. El resultado final de carrera mostró al piloto argentino en la decimoséptima posición, mientras que Gasly finalizó en la última ubicación tras ser superado también por Gabriel Bortoleto.

En declaraciones posteriores a la competencia, Colapinto justificó su decisión al mencionar la ventaja de ritmo que mantenía sobre su compañero y la necesidad de defenderse del piloto que lo seguía. El incidente representa una situación similar a la ocurrida en el Gran Premio de Italia, donde en esa oportunidad el piloto había acatado la orden de ceder posición a su compañero.

La próxima participación del piloto argentino en el campeonato mundial de Fórmula 1 está programada para el Gran Premio de México, que se disputará el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.