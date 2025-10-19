Colapinto desobedeció una orden de Alpine y los memes invadieron las redes

El piloto argentino Franco Colapinto generó repercusión en plataformas digitales durante el desarrollo del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, tras realizar un adelantamiento en las instancias finales de la competencia contradiciendo indicaciones de su equipo. El hecho ocurrió en el Circuito de las Américas cuando el representante de Alpine superó a su compañero de escudería Pierre Gasly, luego de que la dirección técnica solicitara mantener las posiciones.

La maniobra, ejecutada en la vuelta 54 de las 56 programadas, motivó la creación de contenido humorístico por parte de usuarios en redes sociales. Las publicaciones destacaron la situación mediante comparaciones con contextos cotidianos donde se transgreden instrucciones establecidas, utilizando formatos multimedia de carácter viral.

Colapinto finalizó la competencia en la decimoséptima posición, mientras que su compañero Gasly concluyó en el decimonoveno lugar. El desarrollo de la carrera no alteró los resultados del equipo Alpine en la clasificación de constructores, manteniéndose en la sexta posición del campeonato.

La escena formó parte del Gran Premio que tuvo como vencedor al neerlandés Max Verstappen de Red Bull, seguido por Lando Norris de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari. El próximo evento del campeonato se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México el domingo 26 de octubre.

Los memes: