Verstappen se impuso en el GP de Estados Unidos, Colapinto terminó en el puesto 17

El piloto neerlandés Max Verstappen se adjudicó el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, consolidando su posición en el campeonato mundial de Fórmula 1. La competencia, disputada este domingo 19 de octubre, culminó con el triunfo del representante de Red Bull tras mantener el liderato durante la totalidad de las 56 vueltas programadas.

Verstappen capitalizó la intensa disputa entre Lando Norris de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari, quienes finalizaron en segunda y tercera posición respectivamente. La estrategia de carrera permitió al neerlandés establecer una ventaja significativa durante los primeros compases del evento, manteniendo posteriormente un ritmo consistente que aseguró su resultado final.

Publicidad

Por su parte, el piloto argentino Franco Colapinto concluyó en la decimoséptima posición al comando de su Alpine. El representante nacional, que había iniciado la competencia desde la decimoquinta ubicación en la grilla de partida, enfrentó dificultades para mantener el rendimiento competitivo de su monoplaza a lo largo de las distintas fases de la carrera. Durante los compases finales, Colapinto superó a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien finalizó en la decimonovena posición.

El próximo evento del campeonato mundial de Fórmula 1 está programado para el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La transmisión de la carrera estará disponible a través de las plataformas de Disney+ y Fox Sports para el territorio argentino.