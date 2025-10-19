Vélez Sarsfield logró un importante triunfo en su visita a Junín al derrotar 2-0 a Sarmiento por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los goles del encuentro fueron convertidos por Manuel Lanzini y Francisco Pizzini, quienes le dieron al equipo de Guillermo Barros Schelotto tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por la punta de la Zona B.

El encuentro fue parejo durante la primera mitad, con pocas llegadas claras y mucha fricción en el mediocampo. Sin embargo, en el segundo tiempo, Vélez impuso su jerarquía y en pocos minutos marcó la diferencia con los tantos de Lanzini y Pizzini.

La derrota golpea fuerte a Sarmiento, que atraviesa un momento complicado en la temporada. El Verde se mantiene en la zona baja de la tabla anual y continúa luchando por la permanencia, siendo uno de los rivales directos de San Martín de San Juan en esa pelea.

Actualmente, Sarmiento se encuentra unos siete puntos por encima del Verdinegro en la tabla anual, una diferencia que el equipo sanjuanino intentará recortar en las próximas fechas.

Mientras Vélez se ilusiona con pelear el liderazgo en la Zona B, Sarmiento suma una nueva derrota que lo deja en una posición cada vez más comprometida, con la presión de obtener resultados positivos en lo que resta del torneo para asegurar su permanencia en Primera.