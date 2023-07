Este lunes a horas de la noche, los sanjuaninos pudieron disfrutar de la primer superluna del año, denominada "Luna de Ciervo". Se llama de esta manera debido a que es la fecha de apareamiento de los ciervos o venados. Esta luna tiene como particularidad su tamaño grande y brillo particular, además de que es luna llena.

Así vio la Luna de Ciervo en el cielo de San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE)

Los amantes de la luna y la fotografía disfrutan de este fenómeno a simple vista. Se da cuando el satélite se encuentra muy próximo a la Tierra en su órbita alrededor de nuestro planeta. El mes de junio pudimos ver la Luna de Fresa, en julio está la Luna de Ciervo y para agosto la de Esturión.

San Juan no es la excepción y también se puede ver la luna. Gracias a que el cielo se encuentra despejado esta noche, se ve de una forma muy clara. Además de tener un tamaño un poco más grande de lo normal, por lo general no es perceptible para el ojo humano, tiene una aureola que recubre al satélite que le otorga un brillo particular.

¿Por qué se llama Luna de Ciervo?

En julio, se produce la Luna de Ciervo porque corresponde con el momento del año en que los ciervos machos se deshacen de su cornamenta y empiezan a desarrollar una nueva. Asimismo, National Geographic considera que también representa la temporada de caza exitosa.