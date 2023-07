El último martes pasadas las 15, la vida de una mujer cambió para siempre al saber que su pequeña hija de 9 años acababa de morir. Tras el deceso de la menor, la Justicia intervino para determinar qué fue lo que pasó. Unos días después de la tragedia, la madre de la fallecida publicó un mensaje que se viralizó en redes sociales, allí la mamá de la nena que murió en el Cimyn acusó al sanatorio.

La joven madre que se identifica en redes sociales con el nombre de Mara Gatica mantuvo contacto con DIARIO HUARPE, prefirió no conceder una entrevista, pero sí accedió a que se publicara el mensaje en el que ella misma cuenta cómo fueron los últimos días de la vida de su pequeña Abigail.

Publicidad

La mujer contó que el proceso de enfermedad que sufrió su niña. Aseguró que el siete de julio la niña empezó con dolor de panza y corporal. Mara aseguró que en ese momento los médicos le dijeron que el malestar se debía a una indigestión y le dieron medicación para esta molestia.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Mara continuó su relato asegurando que para el domingo 9 de julio volvió a llevar a su hija a Cimyn porque tenía dolor de abdomen, dolor corporal, y dificultad de respirar. La mujer aseguró que los profesionales la diagnosticaron "a simple vista" y le dijeron que la nena "seguía con indigestión y aparentemente estaba incubando algún estado gripal. Nunca le hicieron placa análisis jamás le revisaron los pulmones o su pulso", aseguró esta madre.

Luego, Mara agregó que para el martes 11 de julio su niña seguía con los mismos síntomas y sin tener mejoría. "Cada vez le costaba más respirar", aseguró. La mujer aseguró que tardaron más de 10 minutos en colocarle oxígeno. "Ella misma reclamaba a gritos que no respiraba", aseguró Mara.

Después de este doloroso relato la mujer mostró que descree del diagnóstico que da cuenta de que la niña murió por neumonía. Esta madre aseguró que la niña "jamás presentó síntomas de fiebre, de tos, nunca tuvo mucosidad, tampoco vomito", aseguró y opinó que "no hubo un control como corresponde".

Publicidad

Antes de terminar Mara apuntó contra los medios y aseguró que hubo datos que definió como "falsos". También se dirigió a la directora del sanatorio a quien le exigió que dé la cara. "Ni el pésame me dio, me hizo callarme", aseguró Mara sobre la directora del sanatorio y concluyó asegurando que "todo quedó registrado. Todo va a ir a la Justicia".

La investigación

Un día después de la muerte de la nena, fuentes judiciales confirmaron que la causa de muerte, según el equipo forense, fue un cuadro de neumonía. Según los médicos del equipo forense, la niña tuvo un fallo multiorgánico por una infección en las vías respiratorias. La causa directa, especificaron, fue una neumonía que estaba cursando.

La trágica escena despertó dudas sobre qué había sucedido con la pequeña e intervino la Fiscalía de Delitos Especiales en el caso. Esto desembocó en una investigación que todavía está en curso, pero que ya cuenta con una prueba fundamental: el informe de la autopsia.

El mensaje

Abigail fue atendida el día viernes 07 de julio en el Cymin, porque presentaba dolor estomacal y dolor corporal, su diagnóstico fue que tenía problemas de indigestión porque lo había comido supuestamente, nunca le hicieron ningún tipo de atención primaria a simple vista le manifestaron diagnóstico y la medicaron por problemas de indigestión. El día domingo volvió a ser llevada y Atendida en el Cymin, ya que presentaba los mismos síntomas dolor de abdomen, dolor corporal, y dificultad de respirar su diagnóstico a simple vista era que seguía con indigestión y aparentemente estaba incubando algún estado gripal. Nunca le hicieron placa análisis jamás le revisaron los pulmones o su pulso.

El 11 de julio fue llevada nuevamente porque seguía con los mismos síntomas sin tener mejoría, al contrario, cada vez le costaba más respirar. Ese día ingresó conmigo en mis brazos, de pie, VIVA, manifesté que no podía respirar que le costaba, más de 10 minutos se tardaron en colocarle oxígeno, ella misma reclamaba a gritos que no respiraba.

Abigail jamás presentó síntomas de fiebre, de tos, nunca tuvo mucosidad, tampoco vomito. No hubo un control como corresponde.

Todo lo QUE DICEN LOS MEDIOS FALSOS. LA SEÑORA "DIRECTORA DEL LUGAR" QUE DE LA CARA QUE VENGA Y ME DE LA CARA. HDP NI EL PÉSAME ME DIO, ME HIZO CALLARME. Hay ingreso de todo y TODO QUEDO REGISTRADO. TODO VA A IR A LA JUSTICIA



JUSTICIA POR ABIGAIL

JUSTICIA, JUSTICIA HIJA MÍA