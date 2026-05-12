El crecimiento de la actividad minera en San Juan comenzó a impactar de lleno en el mercado inmobiliario industrial. Según referentes del sector, durante los primeros meses de 2026 aumentó la demanda de galpones industriales para logística y servicios vinculados a la minería, lo que provocó subas de entre 15% y 20% en los valores de alquiler.

El dato fue confirmado por Leonardo Pérez, vicepresidente del Colegio de Inmobiliarios de San Juan, quien explicó a DIARIO HUARPE que el movimiento comenzó a acelerarse desde enero. “Los galpones han subido más o menos un 15% en dólares el metro cuadrado de alquiler en lo que va del año”, señaló. Este incremento se ubicó por encima de la inflación acumulada en los primeros meses del año, ya que consultoras privadas estiman que hasta abril rondaría el 12%, dato que el Indec dará a conocer en los próximos días.

En ese contexto, Pérez aclaró que quienes buscan estos espacios son empresas subcontratistas que prestan servicios vinculados a la actividad. Además, detalló que la mayoría de las firmas requieren grandes superficies cubiertas para almacenamiento y logística. “Pocas veces buscan galpones de menos de 700 o 1.000 m²”, explicó.

En cuanto a los valores, el corredor inmobiliario señaló un galpón de 700 m², valuado a 6 dólares el metro cuadrado, alcanza un costo aproximado de $5.901.000. En tanto que uno de 1.000 m² tiene actualmente un valor de entre 6 y 8 dólares por metro cuadrado. Con un dólar cotizado a $1.405, el alquiler total ronda entre $8.430.000 y $11.240.000.

Los galpones más grandes hasta 5.000 m², 5 y 6 dólares. En esos casos, el valor ronda los 4 dólares por metro cuadrado, lo que representa un alquiler cercano a los $28.100.000.

El corredor inmobiliario indicó que el aumento de precios está directamente relacionado con la mayor demanda generada por el sector minero. Según explicó, durante 2025 las consultas se mantuvieron en niveles moderados, aunque hubo momentos de mayor movimiento por anuncios y expectativas vinculadas a nuevos proyectos.

“Este año arrancó mucho más fuerte. Ha subido bastante la demanda por todo el movimiento de minería y, cuando hay sobredemanda, suben los precios”, sostuvo.

Sin embargo, desde el sector inmobiliario remarcaron que San Juan todavía tiene una oferta limitada de espacios aptos para minería, especialmente por las exigencias técnicas que requieren las empresas. “No tenemos muchos galpones con las características que piden: altura, planos aprobados, electricidad y condiciones en regla”, indicó Pérez.

De esta manera, el boom minero comienza a consolidarse y, según Pérez, existe expectativa por la llegada de nuevas empresas vinculadas a la actividad y por el crecimiento de la demanda de terrenos industriales y logísticos. “Muchas empresas que llegan a la provincia aprovechan para recorrer y evaluar posibilidades de terrenos o galpones para instalarse”, concluyó.

Las zonas más buscadas

Según el Colegio de Inmobiliarios, las áreas más consultadas son las cercanas a Ruta 40 y el Acceso Este, un corredor que ganó protagonismo durante el último tiempo. “El Acceso Este es el sector que más se consolidó. Allí se vendieron muchos inmuebles y los precios mejoraron bastante respecto al año pasado”, explicó Pérez.

En esa zona, numerosos propietarios comenzaron a vender pequeñas chacras de una o dos hectáreas para reconvertir esas inversiones hacia otros negocios más rentables ante el avance de la demanda industrial.