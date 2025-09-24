El estado de salud de Danisa Aveiro, la joven madre que perdió a su hija en el incendio ocurrido en 25 de Mayo, continúa siendo crítico. La mujer permanece internada en el Hospital Marcial Quiroga con quemaduras en la totalidad de su cuerpo, un cuadro que fue confirmado en las últimas horas por sus allegados.

Según detallaron sus familiares, la condición de Aveiro no presentó cambios desde el lunes por la noche, cuando ingresó al nosocomio con heridas de extrema gravedad. El dato que se conoció este miércoles es que el 100% de su piel resultó afectada por las llamas, lo que redujo aún más las posibilidades de recuperación.

Publicidad

La tragedia ocurrió por medio de velas encendidas que había dejado la joven dentro de la vivienda, las cuales provocaron el fuego. Explicaron que la familia usaba esa alternativa para alumbrar la casa, ya que no contaban con servicio eléctrico. Por otro lado, las pericias descartaron cualquier intencionalidad, luego de que surgiera la hipótesis inicial de un posible ataque vinculado con la causa judicial que involucra al padre de la menor fallecida.

Además, testigos del siniestro señalaron que, en medio del shock, la propia joven reconoció que se quedó dormida y no apagó las velas. Por su parte, los vecinos intentaron ayudar de inmediato, pero no lograron salvar a la niña. Sin embargo, lograron salvar a un bebé que también estaba en la vivienda, siendo rescatado a tiempo.

Publicidad

Con respecto a la casa donde la familia se encontraba instalada de manera irregular, el fuego la consumió por completo. Y los vecinos indicaron que los jóvenes tenían planes de regresar a Mendoza para comenzar una nueva etapa, aunque la tragedia frustró ese proyecto.

En relación a los hechos, la Justicia y la Policía continúan recolectando pruebas para establecer con precisión cómo se desarrollaron y que derivó en el siniestro que conmovió a toda la comunidad sanjuanina.

Publicidad



