La NBA rindió homenaje a LeBron James con un parche conmemorativo que el astro de los Los Angeles Lakers lucirá en su camiseta durante la presente temporada, tras cumplir un hito histórico en su carrera profesional. El distintivo se estrenó en el reciente partido ante Sacramento Kings.

El diseño del parche celebra la extraordinaria trayectoria de James, quien juega su 23ª temporada consecutiva en la liga, algo sin precedentes en la historia de la NBA, y resume su paso por los equipos en los que brilló: Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Lakers.

La insignia no solo se coloca en la camiseta, sino que la NBA tiene previsto retirarla al finalizar cada encuentro y convertirla en pieza de colección junto con productos asociados, lo que busca destacar el impacto duradero de James en el juego.

James, de 40 años, es además reconocido como máximo anotador combinado en la historia de la liga, con más de 50.000 puntos entre temporada regular y playoffs, un récord que marcó un antes y un después en la NBA, lo que refuerza aún más la significación del tributo recibido.

El homenaje se enmarca en una temporada histórica para James, cuya longevidad y rendimiento continúan generando atención global, tanto por su aporte deportivo como por la influencia que ha tenido en el baloncesto moderno.