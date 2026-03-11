La eventual renuncia de la selección de Irán a disputar el Mundial 2026 obligaría a la FIFA a definir cómo cubrir el cupo que el equipo asiático ya había conseguido en las Eliminatorias. El organismo rector del fútbol mundial todavía no tomó una decisión, pero el reglamento prevé que la plaza sea ocupada por otra selección

En principio, la alternativa más probable sería designar un reemplazante de la misma confederación, es decir, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). En ese escenario, el candidato que aparece con mayores posibilidades es Emiratos Árabes Unidos, que quedó cerca de clasificar y sería el equipo mejor posicionado entre los que no obtuvieron el cupo directo.

Otra posibilidad mencionada por analistas deportivos es Irak, que todavía pelea su clasificación en los repechajes intercontinentales. Si no logra acceder al Mundial por esa vía y finalmente se libera la plaza iraní, también podría ser considerado por la FIFA como reemplazo.

El reglamento del organismo internacional establece que, ante la baja de una selección clasificada antes del inicio del torneo, la FIFA tiene la potestad de nominar un equipo sustituto, generalmente el mejor ubicado entre los que quedaron fuera en la fase de clasificación.

El escenario se abrió luego de que autoridades iraníes señalaran que ven “imposible” participar en el Mundial por el conflicto bélico en Medio Oriente. El torneo se disputará desde el 11 de junio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con un formato ampliado a 48 selecciones.

Mientras tanto, la FIFA sigue de cerca la situación política y deportiva antes de tomar una determinación definitiva sobre el futuro del seleccionado iraní y su eventual reemplazo en el certamen.