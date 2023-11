Después de que las entidades que agrupan a los dueños de farmacias y a los farmacéuticos aseguraron que están atravesando una grave crisis y cargaron las tintas contra la Obra Social Provincia (OSP), Miguel Grecco, el interventor de este organismo aseguró que la obra no tiene deuda con las farmacias de San Juan e incluso llegó a decir que les pagan antes que en otras obras sociales del resto del país.

En entrevista con DIARIO HUARPE, el funcionario explicó que hace un par de semanas que estuvo reunido con los referentes de farmacias y no le manifestaron que haya ningún problema con el cobro de la cobertura de remedios y agregó que no tiene inconvenientes en volver a reunirse con ellos para acercar posiciones. "Estamos abiertos al diálogo con todos los prestadores", aseveró el funcionario.

En el comunicado que emitieron este miércoles desde el sector de farmacias aseguraron que en medio del contexto económico del país, las "farmacias sanjuaninas no pueden seguir aportando esfuerzos financieros desde que toleran plazos inviables, y económicos por las bonificaciones comerciales hechos a favor de las obras sociales", aseguraron.

Además, en el mensaje aseveran que "las entidades y las farmacias representadas necesitan de manera urgente establecer un nuevo diálogo, con la intención de lograr un mejoramiento en los plazos de pago y demás detalles técnicos concernientes a la atención de las obras sociales en especial la de los trabajadores de la Provincia", haciendo referencia así a lo que demora la OSP para el pago de los medicamentos.

Ante estas afirmaciones, Grecco aseguró que desde el mes de mayo pasado la OSP acordó un sistema de "pronto pago" para los medicamentos. El funcionario explicó que de cada remedio que compra un afiliado la OSP cubre el 40%.

Esto implica que si un medicamento cuesta $1.000, $600 lo paga el afiliado en el momento y del 40% restante la OSP hace un pago dividido en dos etapas. El 60% del monto a pagar por la OSP es abonado a las farmacias a los 15 días de facturada la venta, mientras que el 40% restante se paga a los 60 días después de que se realizó la auditoria correspondiente.

"Este sistema de pago permite que las farmacias cobren por el remedio en un breve plazo de tiempo, somos una de las obras sociales que paga más rápido en el país", aseveró el funcionario.

Grecco agregó que después del comunicado de prensa de las farmacias, sus colaboradores se comunicaron con los referentes de ambas entidades, les consultaron sobre cuáles son los inconvenientes que tienen y se comprometieron a seguir trabajando en conjunto. Igualmente, aclaró que en ningún momento se habló de que las farmacias vayan a dejar de recibir la OSP.

Que pasa con el plus

Desde el 1 de noviembre el Colegio Médico de San Juan aumentó el precio del valor de la consulta de los médicos en San Juan y estableció que el valor ético de la consulta es de $7.100. Esto trajo como consecuencia que muchos profesionales de la salud aumenten el precio del plus que cobran además de la orden de la OSP.

Grecco recordó que el cobro de plus no está permitido por la normativa vigente, igualmente reconoció que es "muy difícil" que un paciente pueda denunciar estos cobros ilegales.

El funcionario explicó que si un afiliado quiere denunciar que le cobraron un plus puede acercarse al tercer piso de la OSP, pero agregó que para poder comprobar este cobro indebido debería llevar una factura del plus cobrado. "Los consultorios médicos no dan comprobante de estas cosas, es muy complicado que se pueda acreditar un hecho así", reconoció.

Situación económica

Grecco reconoció que en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país, la OSP es un organismo que cuenta con "ingresos finitos" y agregó que en los últimos tiempos el aumento del dólar ha complicado la adquisición de algunos elementos como las prótesis que se manejan con precios directamente proporcionales con el costo que tiene la moneda extranjera. El funcionario agregó que, si bien la situación es "complicada", el 10 de diciembre estregará una OSP sin déficit.