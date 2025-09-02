Un allanamiento coordinado en el barrio 12 de Junio de La Rioja permitió el exitoso rescate de una mujer que se encontraba privada de su libertad. Como resultado del operativo, dos mujeres y un hombre fueron detenidos, acusados de trata de personas. La acción conjunta fue llevada a cabo por la Policía Federal Argentina y la policía de La Rioja, a raíz de una denuncia que alertaba sobre la situación de la víctima.

Según los informes, la mujer permanecía encerrada en una habitación de apenas dos metros cuadrados, sin poder interactuar con personas ajenas al círculo familiar, y era sometida a tareas de servidumbre. La investigación se inició a partir de esta denuncia que alertó a las autoridades sobre la privación de su libertad.

Una vez reunidas las pruebas y los testimonios, la Justicia Federal ordenó el allanamiento. El procedimiento estuvo bajo la coordinación de la comisaria María Rosa Palacios, jefa de la Policía Federal Argentina en la provincia, siguiendo las directivas de la fiscal Virginia Carmona y la orden del juez federal Piedrabuena. Además del rescate y las detenciones, se secuestraron diversos elementos clave para el avance de la investigación. En el despliegue operativo y pericial colaboraron efectivos de Infantería, la División TOEM de la Policía Motorizada y el Cuerpo de Criminalística de la Policía de La Rioja.