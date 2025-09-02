País > Detenidos
La Rioja: rescataron a una mujer secuestrada que era sometida a la servidumbre
POR REDACCIÓN
Un allanamiento coordinado en el barrio 12 de Junio de La Rioja permitió el exitoso rescate de una mujer que se encontraba privada de su libertad. Como resultado del operativo, dos mujeres y un hombre fueron detenidos, acusados de trata de personas. La acción conjunta fue llevada a cabo por la Policía Federal Argentina y la policía de La Rioja, a raíz de una denuncia que alertaba sobre la situación de la víctima.
Según los informes, la mujer permanecía encerrada en una habitación de apenas dos metros cuadrados, sin poder interactuar con personas ajenas al círculo familiar, y era sometida a tareas de servidumbre. La investigación se inició a partir de esta denuncia que alertó a las autoridades sobre la privación de su libertad.
Una vez reunidas las pruebas y los testimonios, la Justicia Federal ordenó el allanamiento. El procedimiento estuvo bajo la coordinación de la comisaria María Rosa Palacios, jefa de la Policía Federal Argentina en la provincia, siguiendo las directivas de la fiscal Virginia Carmona y la orden del juez federal Piedrabuena. Además del rescate y las detenciones, se secuestraron diversos elementos clave para el avance de la investigación. En el despliegue operativo y pericial colaboraron efectivos de Infantería, la División TOEM de la Policía Motorizada y el Cuerpo de Criminalística de la Policía de La Rioja.
El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
La rápida respuesta policial, alertada por las cámaras de seguridad, frustró un intento de robo en un taller metalúrgico de la Capital. Dos hombres fueron aprehendidos en el interior del establecimiento, mientras intentaban sustraer materiales de reparación agrícola que ya habían cargado en un carro.
ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas, y personas comprometidas con la justicia social y ambiental, que cuentan con el apoyo de GRUPO HUARPE, se unen y lanzan “Unidos por el Agua”, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan.