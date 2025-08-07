Publicidad

Giuliani convocó a 14 sanjuaninas para un nuevo entrenamiento de Las Águilas

El entrenador anunció la lista de jugadoras convocadas por el técnico de la Selección Argentina Senior Femenina, Darío Giuliani, para los entrenamientos que se llevarán a cabo en San Juan.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Selección Argentina Femenina Senior de Hockey.

La Selección Argentina Senior Femenina de Hockey Patines, conocida como "Las Águilas", arribarán a San Juan para dar inicio a una serie de entrenamientos clave bajo la dirección de su técnico, Darío Giuliani. El Compite Nacional de Hockey sobre Patines (CNTHsP) fue el encargado de hacer pública la lista de las 26 jugadoras convocadas, que incluye a 22 jugadoras de campo y 4 arqueras.

Un dato significativo de esta convocatoria es la fuerte presencia de jugadoras oriundas de San Juan. Del total de la lista, 14 atletas son sanjuaninas, pertenecientes a clubes de la provincia que demuestran el gran nivel de desarrollo del hockey patines en la región. Entre ellas se destacan Lucía Maldonado y Rocío Regalado (UVT); Julieta Martín y Delfina Quiroga (Sindicato); Anabella Flores, Natalia Jara y Catalina Quinteros (Concepción); Marilyn Palacio, Eliana Vera y Valentina Verón (Aberastain); Camila Benegas, Carolina Flores y Morena Méndez (Social San Juan); y Pilar Abaid (San Martín). La presencia de estas jugadoras resalta el semillero local y su importancia en el combinado nacional.

Los entrenamientos están programados para el sábado 9 de agosto, en doble turno, de 10:00 a 12:30 y de 16:00 a 18:30 horas. La pista elegida para estas prácticas es la del Club Social San Juan, lo que refuerza la conexión de la Selección con el epicentro del hockey patines argentino.

