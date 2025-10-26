El dólar cripto, el "tipo de cambio que nunca duerme", se desploma casi un 8% este domingo tras el cierre de las mesas de votación de las elecciones legislativas 2025.

En la última hora, la cotización del dólar cripto bajó 2,36%, y se ubica en $1450 a las 20:30. Si se analizan las últimas 24 hs, la baja es del 7,79%. Hay otro dato llamativo: más del 70% está intentando vender, mientras que solo el 27% compra.

“Hay muchos más usuarios comprando que vendiendo ahora, y vemos muchas órdenes de venta fijadas en $1540 para arriba, estimamos que puede tratarse de usuarios que compraron a ese nivel y quieren recuperar la inversión o que especulan con poder obtener un rendimiento”, compartió Julián Colombo, director general Bitso Argentina.

Según la cotización de Lemon, el exchange más utilizado de la Argentina por cantidad de usuarios activos (que, además, desarrolló una plataforma en donde se puede seguir en tiempo real el precio del dólar cripto el día de elecciones), el tether cotiza a $1450, hoy a las 20:30 hs, y registra una baja del 7,79% en las últimas 24 horas.

Desde que arrancó el día se mantuvo estable en $1.572,5, tuvo una leve suba a las 14:30 hs a $1.577,5 y desde alrededor de las 15 hs viene bajando. En relación con el viernes, cuando cerró a $1.552, está $102 por debajo.

Efectivamente, cuando hay elecciones en la Argentina existe incertidumbre política que se traduce en riesgo cambiario: en otras palabras, aumenta la demanda de dólares, para refugiarse en esa moneda, y crece la probabilidad de que el tipo de cambio fluctúe.