La intendenta de la Capital, Susana Laciar, volvió a marcar el perfil político del espacio que integra el oficialismo provincial al asegurar que Producción y Trabajo tiene una identidad históricamente frentista. Desde su rol como cofundadora del partido que hoy es la base de la gestión encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, la jefa comunal destacó en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, que el diálogo con otros sectores ha sido una característica constante de la construcción política del espacio.

“Lo que se haga políticamente debemos discutirlo puertas adentro, pero sí, como cofundadora del espacio, les digo que somos de espíritu frentista”, afirmó Laciar al referirse al escenario político que se proyecta hacia las elecciones de 2027 y a la posibilidad de acuerdos con otras fuerzas.

La dirigente remarcó que la construcción del partido siempre se apoyó en la búsqueda de consensos y en la elaboración de políticas públicas diferenciadas respecto a etapas anteriores de gobierno. “Siempre logramos acordar políticas públicas diferenciales y que sea distinto a los 20 años de gestión pasada, de las que no compartimos”, señaló.

En ese sentido, Laciar explicó que el diálogo político ha sido parte del funcionamiento habitual del espacio desde sus inicios. “En ese marco hemos dialogado siempre con otros espacios, más o menos, pero buscando los puntos de conexión”, sostuvo, al poner en valor la estrategia de articulación con otros sectores.

La intendenta vinculó esa lógica de acuerdos con lo que, según afirmó, demandan los propios vecinos. Para la jefa comunal, la ciudadanía espera que la dirigencia política encuentre coincidencias y avance en soluciones concretas para la gestión pública.

“Por esos puntos de conexión es que tenemos que hacer el esfuerzo, porque los vecinos nos piden esto”, planteó. Incluso relató una situación que, según dijo, refleja el clima social que percibe en la calle. “El año pasado, tras un acto en un espacio verde, un vecino me dijo: ‘Muy bien, Flaca, pero votamos para que no vuelvan más’”, recordó.

Para Laciar, ese mensaje dejó en claro el posicionamiento de parte del electorado respecto al pasado político reciente. “Eso me dejó que no quiere volver a los 20 años de atraso con la maquinita y que reinaba la demagogia en el país y en el municipio”, expresó.

Las declaraciones de la intendenta se dan en un contexto en el que distintos espacios políticos comienzan a delinear estrategias y posicionamientos de cara a los próximos años electorales. En ese marco, desde Producción y Trabajo buscan consolidar su identidad política y, al mismo tiempo, mantener abierta la posibilidad de acuerdos con otras fuerzas, algo que, según Laciar, forma parte del ADN del espacio desde su origen.

Así, mientras el escenario hacia 2027 todavía aparece lejano en términos formales, las definiciones que empiezan a surgir dentro del oficialismo provincial dejan entrever que el debate interno y las eventuales alianzas serán parte de la discusión política en los próximos meses.

Textuales

Susana Laciar / Intendenta de la Capital