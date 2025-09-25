Las imágenes más recientes de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi y condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de la modelo, fueron difundidas en el programa LAM (América). En las fotografías, obtenidas en la Unidad Penal N° 41 de Campana, se lo ve esposado, con un semblante deteriorado y distinto al que mostró durante el juicio.

Claudio Contardi, esposado en la cárcel de Campana a 40 días de su condena (LAM, América)

“Se lo ve desmejorado. Asustado. Tiene cara de miedo”, señaló el conductor Ángel de Brito. Según el panelista Pepe Ochoa, las fotos corresponden a un traslado interno dentro del penal, realizado bajo protocolo, y no forman parte de una puesta en escena. “Le pidieron que mire hacia adelante porque está siempre cabizbajo, no come y se nota que está desmejorado. Pasaron 40 días, no dos años”, detalló.

Publicidad

En el estudio, la periodista Marcela Feudale sugirió que la actitud de Contardi podría buscar victimizarlo, aunque el especialista en policiales Mauro Szeta aclaró que el penal de Campana cuenta con protocolos estrictos para los traslados y descartó la existencia de un “pabellón especial” para condenados por abuso. Además, explicó que en la cárcel “si no tenés plata, no sos dueño de tu vida”, y que contar con recursos económicos permite mejores condiciones de supervivencia.

Contardi aguarda la resolución de la apelación presentada por su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. La defensa argumenta que se violó su derecho de defensa por la falta de una audiencia previa al juicio en la que debía definirse si aceptaba o no un juicio por jurados. Además, sostiene que la condena es excesiva y poco fundamentada.

Publicidad

De momento, el empresario recibe visitas de su pareja, su hermana y sus suegros. Su madre, en delicado estado de salud, pudo asistir solo en una ocasión. La expectativa de Contardi está centrada en la apelación, que podría confirmar la pena, declararla nula o reducir la condena.

En la misma cárcel de Campana estuvieron detenidos figuras mediáticas como el sacerdote Julio César Grassi y Fabián Tablado, femicida de Carolina Aló.