Cultura y Espectáculos > Caso resonante
LAM mostró las fotos más recientes de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, preso
POR REDACCIÓN
Las imágenes más recientes de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi y condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de la modelo, fueron difundidas en el programa LAM (América). En las fotografías, obtenidas en la Unidad Penal N° 41 de Campana, se lo ve esposado, con un semblante deteriorado y distinto al que mostró durante el juicio.
“Se lo ve desmejorado. Asustado. Tiene cara de miedo”, señaló el conductor Ángel de Brito. Según el panelista Pepe Ochoa, las fotos corresponden a un traslado interno dentro del penal, realizado bajo protocolo, y no forman parte de una puesta en escena. “Le pidieron que mire hacia adelante porque está siempre cabizbajo, no come y se nota que está desmejorado. Pasaron 40 días, no dos años”, detalló.
En el estudio, la periodista Marcela Feudale sugirió que la actitud de Contardi podría buscar victimizarlo, aunque el especialista en policiales Mauro Szeta aclaró que el penal de Campana cuenta con protocolos estrictos para los traslados y descartó la existencia de un “pabellón especial” para condenados por abuso. Además, explicó que en la cárcel “si no tenés plata, no sos dueño de tu vida”, y que contar con recursos económicos permite mejores condiciones de supervivencia.
Contardi aguarda la resolución de la apelación presentada por su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. La defensa argumenta que se violó su derecho de defensa por la falta de una audiencia previa al juicio en la que debía definirse si aceptaba o no un juicio por jurados. Además, sostiene que la condena es excesiva y poco fundamentada.
De momento, el empresario recibe visitas de su pareja, su hermana y sus suegros. Su madre, en delicado estado de salud, pudo asistir solo en una ocasión. La expectativa de Contardi está centrada en la apelación, que podría confirmar la pena, declararla nula o reducir la condena.
En la misma cárcel de Campana estuvieron detenidos figuras mediáticas como el sacerdote Julio César Grassi y Fabián Tablado, femicida de Carolina Aló.
El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reflexionó sobre la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de la derrota 3-1 ante Palmeiras. Reconoció desconcentraciones clave, apuntó al arbitraje y aseguró que el equipo debe fortalecerse para competir en instancias decisivas.
River Plate perdió 3-1 frente a Palmeiras en San Pablo y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores. La decisión del árbitro Matonte de sancionar un penal a cinco minutos del final desató el enojo de los jugadores y del técnico Marcelo Gallardo, quien acusó al juez de haber “condicionado el partido”.
Con 4.324.805 pasajeros movilizados en aeropuertos de todo el país, el sector aerocomercial marcó en agosto un hito sin precedentes. El crecimiento se refleja tanto en vuelos internacionales como en cabotaje, y se proyecta que la tendencia se mantenga en la temporada de verano con nuevas rutas y más frecuencias.
Este jueves, los cuatro detenidos por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez serán indagados por la Justicia. El caso, marcado por signos de tortura y posibles vínculos narcos, tiene como principal sospechoso a Miguel Ángel Villanueva Silva, un hombre aún rodeado de incógnitas.
Un editorial del diario estadounidense destacó la reducción de la inflación mensual y el superávit fiscal alcanzados por el gobierno libertario, aunque alertó sobre la fragilidad del peso y la necesidad de respaldo financiero de Estados Unidos. También cuestionó la capacidad del país para romper su patrón histórico de crisis.