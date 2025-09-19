Las conmovedoras y polémicas declaraciones del DT del Chelsea

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, volvió a hacer gala de su estilo directo y sin rodeos, generando controversia al abordar la situación de los jugadores marginados del primer equipo, Raheem Sterling y Axel Disasi. El técnico italiano fue consultado en rueda de prensa sobre el descontento de los futbolistas, quienes entrenan en horarios nocturnos y con bajas temperaturas, luego de que Sterling expresara su frustración en redes sociales.

Maresca reconoció la dificultad de la situación para los jugadores, pero desestimó cualquier crítica al manejo del club. "He estado en la situación de Raheem y Axel como jugador. Y sé que no es la mejor sensación para un jugador, porque si eres jugador, eso significa que quieres jugar. Pero por otras razones, la situación es la actual. Y sé que el club les está dando la oportunidad de trabajar de la manera correcta, y eso es lo único que puedo decir", explicó.

La contundente réplica de Maresca

Al ser consultado sobre si consideraba "extrema" la postura del club, Maresca respondió con un rotundo "no". Luego, amplió su postura, despersonalizando el conflicto y extendiéndolo a toda la industria del fútbol: "No se trata solo del Chelsea, es cualquier club del mundo, te lo prometo. Italia, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Brasil, cualquier club del mundo. Cuando, por cualquier motivo, el jugador y el club no encuentran ninguna solución... si no estás involucrado en el equipo, no estás involucrado en el equipo".

Para poner punto final a la discusión, el estratega italiano recurrió a un ejemplo personal y contundente, comparando la vida de su padre con la de un futbolista profesional: "Mi padre tiene 75 años y ha estado 50 años trabajando como pescador, desde las dos de la madrugada hasta las diez de la mañana. Esta es una vida dura; no es la forma en la que trabaja un jugador".

Los casos de Sterling y Disasi

La situación de ambos futbolistas se debe a que no concretaron sus traspasos en la última ventana. Sterling (30 años), a quien le restan dos años de contrato, desestimó el interés de clubes como Juventus, Napoli y Bayer Leverkusen, prefiriendo quedarse en Londres por motivos familiares. Por su parte, el defensor Disasi (con vínculo hasta 2029) vio frustrada su posibilidad de regresar al Mónaco y rechazó ofertas de préstamo de clubes como Bournemouth, Sunderland y West Ham.

Garnacho, listo para Old Trafford

El final de la conferencia de prensa se centró en el fichaje de Alejandro Garnacho, el delantero argentino proveniente del Manchester United, rival al que el Chelsea visitará este sábado a las 13:30 (hora de Argentina). Maresca confirmó que el "Bichito" está listo para ser titular ante su exclub, tras su adaptación al estilo del equipo: “En los dos últimos partidos, jugó muy bien por dentro... estamos contentos con cómo está adaptando nuestro estilo, con lo que queremos del extremo. ¿Si está listo para ser titular mañana? Sí, creo que está listo”.

El italiano no se mostró preocupado por una posible reacción adversa de la afición de los Diablos Rojos, aunque recordó un reciente ejemplo en el equipo: "El otro día... contra el Bayern de Múnich, Cucurella, cada vez que tocaba el balón, el ruido no era el mejor. Pero también hay que aprender a manejar este tipo de situaciones”. El estratega confía en que Garnacho podrá demostrar su talento sin importar el ambiente en Old Trafford.