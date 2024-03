En el marco de la 184° Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa), durante la cena de camaradería, el presidente de la entidad, Martín Etchevers, habló y destacó el rol de importancia de las empresas periodísticas con la sociedad argentina. “Las empresas periodísticas son organizaciones concebidas para contribuir a la auditoría ciudadana y el diálogo democrático”, aseveró.

“Desde el sector público y la política, la prensa y los medios que la vehiculizamos, somos una herramienta de la democracia moderna. Desde la propia concepción filosófica de la división de poderes, el periodismo fue llamado a cumplir un rol clave dentro del sistema de frenos y contrapesos, como representante de las distintas voces de la sociedad, como perro guardián de los desvíos y abusos del poder, como instrumento para la auditoría ciudadana y el diálogo democrático entre la población y sus gobernantes”, dijo Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en su discurso durante la comida de camaradería de la 184ª Junta de Directores de la entidad, que se encuentra sesionando en Buenos Aires desde ayer.

“En Adepa creemos que, aún con nuestros errores y debilidades, las empresas periodísticas son las organizaciones de la sociedad naturalmente concebidas para ejercer ese rol. Porque invertimos en periodismo profesional y lo entendemos mayoritariamente no como un medio para otra cosa sino como un fin en sí mismo”, agregó Etchevers ante directivos de medios de todo el país reunidos en el Círculo Italiano, junto a invitados especiales del arco político y empresarial. Entre ellos, estuvieron presentes, entre otros, el vocero presidencial, Manuel Adorni; el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari; el diputado nacional Cristian Ritondo; el presidente de AEA, Javier Campos; la presidenta de Dircoms, Alejandra Martínez; y el presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, Diego Campal.

En su mensaje, el presidente de Adepa enfatizó el rol que el periodismo sigue desarrollando en el sistema democrático. “Nunca está de más -remarcó – poner de relieve el aporte cívico del periodismo a la democracia. Aquel que busca desentrañar realidades que estaban disimuladas. Aquel que apuesta a la opinión, tan válido como el primero. Aquel que favorece una discusión basada en datos, en argumentos técnicos, en posiciones contrastadas con la realidad. Aquel que no tiene reparos en mostrar hechos o permitirse análisis que pueden incluso hasta desafiar a su audiencia. Aquel que no necesita adherir sin beneficio de inventario, que puede permitirse dudar, cuestionar y disentir sin por eso convertirse en un enemigo y ni siquiera sentirse en la vereda de enfrente de aquello que pone bajo la lupa”.

Más temprano, en la apertura de la Junta de Directores, Etchevers dio su informe de gestión del Consejo Ejecutivo de la entidad, ante los representantes de los medios asociados a Adepa, en el que enumeró y explicó las acciones institucionales realizadas en el último semestre, entre las cuales se destacó la búsqueda de soluciones a los desafíos de la sustentabilidad de la industria periodística, que incluye un trabajo con los tres poderes del estado. La 184a Junta de Directores de Adepa deliberará hasta hoy en el auditorio de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Como parte de la agenda de trabajo de la Junta, esta tarde se dará a conocer el informe semestral de libertad de prensa y se realizarán actividades de capacitación y formación profesional.

Más temprano, en la apertura de la Junta de Directores, Etchevers dio su informe de gestión del Consejo Ejecutivo de la entidad, ante los representantes de los medios asociados a Adepa , en el que enumeró y explicó las acciones institucionales realizadas en el último semestre, entre las cuales se destacó la búsqueda de soluciones a los desafíos de la sustentabilidad de la industria periodística, que incluye un trabajo con los tres poderes del estado. La 184a Junta de Directores de Adepa deliberará hasta hoy en el auditorio de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Como parte de la agenda de trabajo de la Junta, esta tarde se dará a conocer el informe semestral de libertad de prensa y se realizarán actividades de capacitación y formación profesional.

El nuevo ciclo político y el rol de los medios

En otro pasaje de su discurso, Etchevers hizo alusión al nuevo contexto político inaugurado en diciembre del año pasado, con la asunción de Javier Milei como presidente de la nación. “La Argentina arrastra un período de decadencia económica y social demasiado largo. El desafío que tiene por delante, no sólo esta administración sino toda la clase dirigente y el país en su conjunto, es realmente enorme”, señaló el presidente de Adepa.

“Con la diversidad de nuestra masa societaria -aseveró Etchevers–, con nuestras diferentes miradas editoriales, hemos expresado reiteradamente la gravedad de la situación que viene atravesando el país. La hemos vivido y la vivimos en primera persona, como la inmensa mayoría de los argentinos. Y estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener vivas nuestras voces, ya que esta crisis local se da en medio de la tormenta que atraviesan los medios en todo el mundo”.

Etchevers reivindicó el rol “institucionalista” de Adepa, en un momento donde esta palabra está algo devaluada. “Creemos en las libertades, derechos y garantías de la Constitución, en la división de poderes, en el estado de derecho, en la seguridad jurídica. Muchos de estos conceptos los ha planteado desde su inicio esta administración. La libre expresión, la tolerancia y también el disenso son parte constitutiva de esa arquitectura institucional”, aseveró el presidente de Adepa.

En tal sentido, el directivo apeló a la construcción de consensos con el gobierno nacional: “Estamos seguros de que, sin resignar sus banderas ni su plan de gobierno, hay espacio para encontrar, en este ciclo político, un camino de convivencia entre gobernantes, medios y periodistas. Un camino que puede ser intenso y aún áspero en algún caso, pero que no necesariamente esté marcado por el descrédito personal ante cada matiz, cada crítica o cada desavenencia. Sería interesante para todos tratar de no caer ni la endogamia profesional ni en la generalización de asociar al periodismo con intereses espurios”, puntualizó Etchevers.

Los desafíos de la industria

Otro de los tópicos desarrollados por Etchevers en su discurso fue la necesidad que existe en las democracias occidentales de asegurar la presencia y sustentabilidad de un sistema de medios diversos e independientes. En esa línea, Etchevers mencionó un reciente documento de la OCDE que aludió a este punto en torno a la necesidad de combatir el auge de la desinformación en Internet. “Esto debe hacerse a través de políticas universales y transparentes, que no impliquen premios y castigos”, puntualizó Etchevers, y agregó que desde Adepa se han difundido recientemente 10 principios respecto de la comunicación de los actos de gobierno, criterios derivados de la Constitución nacional y del Pacto de San José de Costa Rica, que trascienden en mucho la mal llamada pauta oficial.

“Estamos embarcados en profundizar esta agenda desde la región. Queremos pelear contra la vulnerabilidad económica estructural, contra los fenómenos parasitarios que se alimentan de nuestros contenidos pero no los pagan, aunque sí los editan, los fragmentan y los distribuyen con criterios poco transparentes o directamente opacos. Queremos pelear contra la desertificación informativa que se abre paso desde el interior más profundo, donde ni siquiera hay influencers ni redes que reivindiquen una supuesta comunicación directa. Queremos medios para que la conversación pública no se convierta en un diálogo de sordos”, amplió Etchevers.

Seguidamente se refirió al concepto de “regulación inteligente”, un concepto que en el mundo viene ganando terreno y que ha sido inclusive destacado por las propias plataformas digitales.

Etchevers destacó que se trata de regulaciones que no entorpezcan la innovación, no generen intervencionismo estatal innecesario, y menos pongan algún organismo burocrático a determinar qué es noticia, qué es falsedad o cómo se distribuye el valor que generan los contenidos. “Son regulaciones -detalló– que ante todo reconozcan el derecho de propiedad, esencial a nuestra Constitución y el primero de los 10 principios del Pacto de Mayo anunciado por el Presidente. Y dentro de la propiedad, la intelectual es la quintaesencia de este derecho. Regulaciones que privilegien el camino de la negociación privada, que equilibren las asimetrías de poder en esa negociación. Y que eviten los abusos de posiciones dominantes, como los que recientemente vimos en Canadá, donde una empresa decidió eliminar las noticias de sus productos para no cumplir la ley”.

Para el cierre de su mensaje en la comida de camaradería de la Junta de Directores, Etchevers hizo un llamado general a sostener el periodismo profesional. “Humildemente los convocamos y les pedimos su aporte y compromiso. Compromiso para ayudar a sostener la industria periodística que es, a fin de cuentas, sostener la profesión periodística o, lo que es lo mismo, el periodismo profesional. Estamos seguros de que su vigencia a lo largo y ancho del país, en un ecosistema de medios de distintos tamaños; diverso, federal, innovador y valiente, es un aporte indispensable para la salud de la democracia, para la vigencia de la república, para la defensa de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Y en definitiva para la construcción de un país que finalmente salga de la decadencia y sueñe con el desarrollo, en unión y libertad”, finalizó.