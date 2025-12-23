Las exportaciones argentinas de trigo marcaron un récord en diciembre y dejarían ingresos superiores a los 500 millones de dólares, según datos del sector. El fuerte repunte se explica por un mayor volumen embarcado y por la demanda sostenida desde distintos mercados internacionales.

De acuerdo con los registros oficiales, durante el último mes del año se anotaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por cifras inéditas para este período, lo que consolida al trigo como uno de los complejos más dinámicos dentro de la campaña agrícola actual.

El desempeño se produce tras una cosecha que mostró una clara recuperación respecto de ciclos anteriores, luego de los efectos de la sequía. La mejora en los rindes y en la calidad del grano permitió aumentar la oferta exportable y responder a la demanda externa.

Especialistas del sector destacaron que el ingreso de divisas generado por el trigo resulta clave para fortalecer las reservas y aportar previsibilidad al mercado cambiario. Además, remarcaron que el buen ritmo de embarques se mantendría durante las próximas semanas.

El complejo triguero se consolida así como uno de los principales aportantes de dólares para el país, en un contexto en el que el sector agroindustrial vuelve a posicionarse como motor de la economía y del comercio exterior argentino.