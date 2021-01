Las familias huarpes, golpeadas por el terremoto: piden materiales para reparar sus viviendas

Nadia Gómez representante del pueblo Huarpe en el Consejo de Participación Indígena contó que hasta este viernes algunos pueblos ubicados tierra adentro todavía no fueron relevados por los gobiernos municipales y/o provincial tras el terremoto del lunes.

“Estoy recibiendo llamados y mensajes de los representantes de las comunidades de Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, que en ciertos sectores nadie pasó a relevarlos tras el terremoto”, dijo Gómez. “Ya me he puesto en contacto con funcionarios del gobierno provincial para informarles la situación y si en los próximos días el personal municipal no llega a las comunidades, se comprometieron a hacerlo ellos”.

Nadia Gómez. CPI de la comunidad Huarpe de San Juan.

Gómez contó que en algunas comunidades se registraron derrumbe de paredes, caída de techos y trizaduras de viviendas.

En total serían más de 25 las familias afectadas de Sarmiento, en la zona de las Lagunas de Guanacache; en Caucete en la zona de Bermejo y 25 de Mayo en la zona del Encón.

Vale recordar que la comunidades no tienen acceso al agua potable ni a la electricidad,

Muchos de los ranchos sufrieron trizaduras en paredes y caídas de techos.

Pedido de ayuda

En este marco y teniendo en cuenta las urgencias, la consejera Huarpe convoca a empresas, a instituciones públicas y privadas y a la comunidad toda a que colabore con materiales de construcción que el día martes será repartidos entre las familias afectadas.

“Estamos pidiendo palos rollizos de 12 centímetros de diámetro por 4 metros de largo, block de cemento, ladrillos, bolsas de cemento, hierro, alambre, madera para techos, nailon y agua”, dijo Gómez.

Para agendar

Los que quieran colaborar se pueden comunicar al 264-4-816596 (Nadia Gómez) o al 261- 511-2154 (Ariel).