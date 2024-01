Las negociaciones con el FMI continuarán hasta el miércoles: qué es lo que traba la llegada de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, se entrevistaron durante una hora y media con funcionarios del FMI en la Casa Rosada con el objetivo de reflotar el acuerdo por la refinanciación del préstamo de u$s 45.000 millones que tomó el país con ese organismo multilateral de crédito.

En representación del FMI estuvieron Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, y Ashvin Ahuja, jefe de misión para la Argentina.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, se busca el acceso a u$s 3600 millones, claves para el pago de un vencimiento que correrá en los próximos días.

Las claves de un acuerdo caído

Se busca negociar las condiciones y reflotar el acuerdo de facilidades extendidas que se encuentra virtualmente caído por incumplimientos.

Según fuentes del Ministerio de Economía, las reuniones continuarán hasta el miércoles, cuando está previsto que los emisarios del FMI cierren de manera oficial su visita al país.

Hoy se produjo finalmente el primer cara a cara de los principales representantes de ambas partes, tras diversos encuentros que llevaron adelante equipos técnicos del Gobierno argentino y el Fondo en los últimos días.

Publicidad

El encuentro se produjo tras diversos encuentros que mantuvieron entre los equipos técnicos desde el viernes y el fin de semana.

Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno no solicitará "fondos frescos", si buscará destrabar los que ya planteaba el acuerdo.

Por otro lado, también confirmaron que tampoco habrá un nuevo programa, sino que se trabaja en reflotar el programa que está caído, ya que un nuevo programa implicaría pasar por el Congreso.

"Trabajamos para reflotar el acuerdo caído en virtud del incumplimiento de metas, entendiendo que lo que estamos haciendo van a ser satisfechas las nuevas metas, porque el plan que estamos llevando adelante es de orden en las cuentas", indicó.

Adorni remarcó que en virtud de esta situación "no debiera haber inconvenientes para que no se reflote".

Argentina y el FMI renegocian la séptima revisión del acuerdo, que podría derivar en un desembolso de unos u$s 3.600 millones, producto de u$s 2.600 millones correspondientes a noviembre y u$s 1.000 millones que se adelantarían del giro que debía efectuarse en marzo de 2024.