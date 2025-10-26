La escena política argentina, y por ende la sanjuanina, experimenta un cambio fundamental en el cronograma electoral: las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no se celebrarán en el año 2025. Esta decisión, gestada en el ámbito del Congreso Nacional, marca un hito que, aunque temporal, redefine la estrategia de los partidos de cara a las próximas elecciones legislativas. Pero esto también deja la posibilidad de que se reinstauren para las Generales del 2027.

La suspensión no fue una mera casualidad, sino el resultado de un acuerdo de amplias mayorías en ambas Cámaras. La base legal que sostiene este congelamiento se encuentra explícitamente detallada en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, que señala: “suspender durante el año 2025 las elecciones Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias contenidas en el Título II de la Ley No 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que instituye el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente sobre la materia referidas a su organización y realización”, dice el artículo 1º del dictamen.

Mientras tanto, en la práctica, se consolida en el país la Boleta Única Papel como método de sufragio. Este sistema, que se implementó en un contexto de búsqueda de mayor transparencia y reducción de costos, será la única herramienta de votación en 2025.

¿Volverán las PASO en 2027? La respuesta es que el escenario está totalmente abierto. El acuerdo legislativo actual tiene una fecha de caducidad implícita: las elecciones de 2027. Para entonces, si no hay una derogación total de la Ley N° 26.571, las Primarias volverían a ser obligatorias para la elección presidencial y para la renovación de cargos provinciales que adhieran a la normativa.