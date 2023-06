Las virales declaraciones de Eden Hazard sobre sus años en Real Madrid

Luego de marcharse del Real Madrid, Eden Hazard dio a conocer su opinión en cuanto al poco tiempo en el campo. Su paso por el "Merengue" no fue nada bueno, por lo que el belga recibió muchas críticas en los últimos años. De esa forma, al terminar el choque de la clasificación a la Euro 2024 con Bélgica, el exChelsea dejó varias frases interesantes, sin guardarse nada al respecto.

"He estado descansando durante dos o tres años, todavía tengo energía. Honestamente, aún no lo sé. Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones como todo el mundo...", fue lo que comenzó diciendo Eden, en relación a su estancia en la capital española. Sin dudas, su paso por el "Merengue" no fue el esperado.

Sobre su futuro, el que parecería ser en la MLS, el Lille o un regreso al fútbol belga, Hazard comunicó: "Es cierto que en los últimos días he leído mucho sobre mí. Y muchas tonterías. ¿Ir a Racing White Darin Molembeek con mi hermano? No sé si es estupidez, ya veremos". Nadie duda del talento que tiene, pero sus últimos años realmente dejaron mucho que desear, por lo que se llevó más críticas que aplausos.

Más palabras de Eden Hazard

A eso, el europeo dejó algunas palabras sobre Toni Kroos, quien dijo: "Tuvimos a alguien que vino por mucho dinero y más o menos dejó morir su carrera. Se movió mucho dinero y creo que todo el mundo diría en retrospectiva que no fue un buen fichaje". Como podía esperarse, esto último no cayó del todo bien en el atacante de la Selección de Bélgica, el que respondió con contundencia.

"Sé que no te estoy dando las respuestas que esperas pero es que, sinceramente, todavía no las tengo. Dicho esto, les aseguro que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional, mi cuerpo aguanta", sentenció Eden Hazard. Mientras se espera por una pronta decisión sobre su futuro, el belga se muestra tranquilo y con esperanzas de reencontrarse con su mejor nivel en donde continúe su carrera.