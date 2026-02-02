El Safari tras las Sierras 2026 recibió el aval ambiental para su realización en Valle Fértil. La Secretaría de Ambiente de San Juan aprobó el trazado de la competencia tras completar el análisis técnico correspondiente, en el que se priorizó que el recorrido se desarrolle exclusivamente en zonas de alta intervención, es decir, sectores donde este tipo de actividades ya están permitidas y no comprometen áreas de mayor sensibilidad ecológica.

La decisión confirma que el tradicional evento motor podrá llevarse adelante bajo un esquema de control ambiental antes, durante y después de la competencia, con foco en la preservación de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa vigente.

Circuito habilitado y criterios ambientales

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Conservación, Ezequiel Salomón, explicó que el circuito aprobado se apoya en trazados históricamente utilizados para este tipo de competencias. “Siempre el circuito pasa por lo que sería el circuito del Coqui Quintana y las zonas aledañas, en lo que llamamos zona de alta intervención, que es una zona donde las actividades turísticas, deportivas y recreativas están permitidas”, señaló.

Ezequiel Salomón, director de Conservación, explicó el análisis ambiental que se hizo al trazado. (Foto: DIARIO HUARPE).

“No se afectan zonas que sean altamente vulnerables desde el punto de vista del medio ambiente. Nosotros siempre priorizamos el cuidado de los recursos naturales para que el evento se lleve a cabo de forma consciente y, sobre todo, de forma armónica con el ambiente”, afirmó.

Uno de los puntos evaluados durante el análisis fue el impacto que generan los vehículos. “Como toda actividad, siempre hay un cierto nivel de impacto ambiental. El ruido es, en este caso, un impacto ambiental”, explicó Salomón. En ese marco, desde Ambiente se fijaron exigencias técnicas para los participantes. “Solicitamos que los vehículos se encuentren en condiciones y que respeten ciertos criterios mecánicos para evitar no solamente el ruido excesivo, sino también las pérdidas de fluidos y otras cuestiones ambientales que pueden ser críticas para los recursos naturales”, indicó.

Controles, residuos y rol del público

A las exigencias mecánicas se suma la obligación de cumplir con un plan de gestión de residuos. “Siempre pedimos que se respete el plan de gestión de residuos sólidos y de residuos peligrosos”, sostuvo Salomón.

En Valle Fértil hubo una charla explicativa del recorrido. (Foto: gentileza).

“La organización tiene que cumplir, luego de realizar el evento, un plazo para poder retirar todos los residuos tanto sólidos como peligrosos y hacer una disposición final de los mismos”, agregó.

Ante eventuales incumplimientos, la autoridad ambiental intervendrá. “Como autoridad ambiental, nuestro deber y nuestra obligación es actuar ante el incumplimiento de cualquier factor que dañe el ambiente en estos eventos mediante el labrado de actas de infracción”, advirtió.

Desde Ambiente también hicieron un llamado especial al público que asista al evento. “Que se acuerden que es un área protegida, una de nuestras mejores y más particulares áreas de la provincia por su diversidad de fauna y su abundante vegetación; es un gran pulmón que tenemos”, remarcó el funcionario.

“Traten de no prender fuego en zonas prohibidas y de no arrojar residuos sobre el suelo. Que se respeten los basureros que están puestos para la disposición de los residuos”, pidió. También insistió en el cuidado de la fauna. “Sobre todo que no se altere la fauna del lugar y que se comporten de la forma más amigable posible con el medio ambiente, para poder seguir teniéndolo en futuras ediciones”.

Organización y controles en territorio

En paralelo al aval ambiental, el Safari tras las Sierras 2026 avanza con la planificación operativa en Valle Fértil. En ese marco, el municipio, encabezado por el intendente Mario Riveros, encabezó una reunión de coordinación con autoridades, Policía de San Juan, salud, bomberos, Vialidad Provincial y el club organizador, donde se presentaron los circuitos previstos, los espacios para espectadores y áreas gastronómicas, y se definió un cronograma de acciones para garantizar el desarrollo seguro y ordenado del evento.

En cuanto al control ambiental, desde la Secretaría de Ambiente confirmaron que habrá presencia permanente en el terreno. “Hay todo un equipo, una comisión de agentes de ambiente que se encuentran custodiando siempre”, explicó Salomón. “Durante el evento vamos a disponer de una comitiva de agentes de conservación que van a estar haciendo monitoreo y custodiando todo lo que tenga que ver con los cuidados ambientales”, añadió y agregó que esto mismo se hará una vez terminado el evento.

Fechas del Safari

La edición 2026 del Safari tras las Sierras se disputará en dos fines de semana consecutivos. Las motos y quads abrirán la competencia los días 6, 7 y 8 de febrero, mientras que los autos correrán el 13, 14 y 15 del mismo mes.