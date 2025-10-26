La jornada de votación en San Juan se desarrolla con los habituales altibajos de una elección. Laura Palma, candidata a diputada nacional por la fuerza oficialista Por San Juan, brindó sus primeras impresiones tras emitir su voto y dijo que “no me han pasado todavía porcentaje de votantes, en general me han dicho que ha habido aún poca participación, igual es temprano, la gente por ahí sale un poquito más tarde, así que esperamos que haya un buen nivel de participación”.

La candidata recalcó que, si bien la participación es una preocupación generalizada a nivel nacional, su expectativa para la provincia es alta, deseando que San Juan se distinga positivamente: "En general a nivel nacional ha habido poca participación, esperamos que en San Juan seamos ejemplo, que participen, así que bueno."

Al ser consultada sobre su itinerario para el resto del día, la candidata detalló la agenda que mantendrá mientras se aguarda el cierre de las urnas. El objetivo es mantener el contacto con el territorio y acompañar a las figuras clave del frente.

"Bueno, después vamos a acompañar a votar al Gobernador, recorreré algunas escuelas de Pocito si me da tiempo y en la tarde esperaremos en la sede los resultados de la elección", confirmó Palma, delineando su jornada hasta la hora del escrutinio final.

La afirmación de Palma de que "habrá muy buena participación" se sostiene en la creencia de que el caudal de votantes sanjuaninos se manifestará masivamente, contrarrestando la baja afluencia que se observa en otras jurisdicciones. El factor tiempo, según la candidata, es clave, esperando que el grueso del electorado acuda a las urnas desde el mediodía en adelante.