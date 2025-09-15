Política > Perfil
Laura Romarión, la asesora de Menores que busca suceder a Eduardo Quattropani
Por Marcos Ponce
Laura Romarión se presenta como una de las aspirantes al cargo de fiscal general de la Corte de San Juan. Desde diciembre de 2017, se desempeña como asesora de Menores e Incapaces. Fue titular del Registro Civil en las gestiones de Gioja y Uñac, ocupó cargos partidarios en el PJ de San Juan. Está inscripta en el registro nacional de afiliados a partidos políticos.
Carrera profesional
Su carrera se caracteriza por una amplia experiencia en roles de asesoramiento y gestión pública.A lo largo de su trayectoria, Romarión ocupó diversas posiciones estratégicas. Fue asesora en la Secretaría de Seguridad y en el Servicio Penitenciario Provincial. También brindó asesoramiento en el Ministro de Gobierno, en la vieja cartera de Desarrollo Humano y Promoción Social. Además, ejerció como asesora letrada de Gobierno, prestando funciones en Desarrollo Humano y Defensa del Consumidor, y fue Directora del Registro Civil antes de asumir su actual rol como asesora de Menores.
Su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial también se refleja en su participación activa en la asociación que nuclea a los fiscales y asesores oficiales de San Juan: Consejo de Fiscalías y Asesorías (Confias). Romarión es cofundadora de esta entidad, donde ya cumplió una gestión como vicepresidente Primera bajo la presidencia de Fabrizio Medicci.
Actualmente, se encuentra en su primer año de gestión como presidenta de la asociación, enfocando su trabajo en la capacitación constante y en dotar de herramientas a los miembros. El objetivo central de esta iniciativa es garantizar el éxito del sistema acusatorio adversarial, del que "son todos los sanjuaninos testigos".
