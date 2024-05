El cantante y actor estadounidense Lenny Kravitz ha revelado que lleva nueve años practicando el celibato, una decisión tomada en su camino espiritual tras reconocer que su estilo de vida anterior estaba plagado de aventuras casuales.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Kravitz, de 60 años, explicó que esta prolongada abstinencia sexual fue motivada por el deseo de no repetir los errores de infidelidad que cometió su padre, el productor de noticias Sy Kravitz, quien engañó a su madre, la actriz Roxie Roker, conocida por su papel estelar en la serie The Jeffersons.

Publicidad

Después divorciarse de Lisa Bonet en 1991, el músico admitió que adoptó un estilo de vida similar al de su padre, lleno de conquistas ocasionales. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que ese comportamiento no le satisfacía y decidió tomar responsabilidad para despojarse de esa etiqueta de “mujeriego”.

“Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en mis formas, en la forma en que vivo”, declaró al periódico, dejando claro que su celibato se extiende también a las relaciones serias, ya que no ha tenido una pareja estable durante este período de casi una década.

Tras su ruptura con Bonet, el cantante de éxitos como “Are You Gonna Go My Way” y “Fly Away” mantuvo relaciones con mujeres como la actriz francesa Vanessa Paradis, y estuvo comprometido con las modelos Adriana Lima y Nicole Kidman, aunque ninguno de estos noviazgos prosperó.

A sus 60 años, Lenny Kravitz parece disfrutar de su celibato y no tener prisa por encontrar una nueva pareja, aunque la presentadora Gayle King, de la cadena CBS, bromeó recientemente sobre sus intenciones de conquistarlo durante una entrevista.

Publicidad

El nuevo álbum de Lenny Kravitz

Además de su vida personal, el artista se encuentra en un momento profesional muy activo. Acaba de lanzar su duodécimo álbum de estudio, Blue Electric Light, que marca una nueva etapa creativa para él.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Kravitz expresó su emoción por mantener su “hambre” artística intacta después de tantos años en la industria musical. “Después de haber estado alrededor por un largo período de tiempo, aún sentirme fresco, motivado, inspirado y hambriento, y sentir todas esas cosas tanto como al principio, creo que es asombroso”, afirmó.

El ganador del Grammy atribuyó la frescura de su nuevo trabajo a su capacidad de actuar como una “antena” que capta las energías e inspiraciones a su alrededor. El álbum fue grabado en las Bahamas, donde permaneció creando mientras anhelaba volver a los escenarios.

Cantará antes de la final de la UEFA

Su deseo se hará realidad con la gira que inicia este sábado 30 de mayo con un concierto de gran envergadura: el espectáculo previo a la final de la Liga de Campeones de la UEFA en el estadio de Wembley en Londres. Se estima que 450 millones de personas en 200 países sintonicen este evento deportivo, que enfrentará a los equipos Borussia Dortmund y Real Madrid.

Para Kravitz, tanto la música como el deporte son “vehículos que unen a las personas”, por lo que aceptó participar en este espectáculo previo al partido. “El fútbol es enorme y está lleno de energía. Es un evento masivo, con cientos de millones de espectadores, y estoy listo para eso”, manifestó a THR, prometiendo interpretar “clásicos y algo nuevo” en su presentación.

Además de su carrera musical, Kravitz tiene la intención de retomar su faceta actoral, incluyendo un proyecto cinematográfico propio que tiene en mente. “Amo hacerlo cuando tengo la oportunidad y el tiempo. Estoy trabajando en un par de cosas”, reveló, sin dar mayores detalles.

Asimismo, el músico recordó con cariño su participación en la franquicia Los juegos del hambre junto a Jennifer Lawrence, destacando que actuar le brinda “un alivio” en comparación con su trabajo musical, donde él controla todos los aspectos de la creación.

“Cuando estoy en el estudio, lo hago todo yo mismo, toco todos los instrumentos, escribo, produzco. Es mi visión. Y cuando hago una película, no se trata de mí en absoluto. Se trata de un personaje, de la visión de un director. Así que me gusta estar en esa posición y luego colaborar con tanta gente. Es un agradable alivio”, explicó Kravitz.

En cuanto a sus expectativas para Blue Electric Light, el músico expresó su deseo de transmitir “vida, humanidad, el espíritu de Dios, amor, diversión, romance, un poco de todo. Todas las cosas que hacen que la vida sea dulce”.