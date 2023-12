Leon Edwards promete noquear a Colby Covington en el UFC 296: "No soy Masvidal"

Leon Edwards está mentalmente preparado para lo que vendrá por parte de Colby Covington en los días previos al evento principal de UFC 296. Conocido por su afición a las provocaciones verbales, "Chaos" es famoso por lanzar comentarios incisivos a sus oponentes, y se espera que intensifique su ataque a medida que se acerca sábado. Con el cinturón de los Peso Wélter en juego, el británico dialogó con MMA Fighting y no se guardó nada.

"Simplemente lo ignoro. Es un tipo diferente de broma en el lugar de donde soy y donde crecí. Simplemente me recuerda al típico deportista americano. Es como Stifler de American Pie, ese tipo de persona. Él simplemente habla mierda. Es lo que sea. Incluso fuera de las peleas, él y yo nunca seríamos amigos. Somos simplemente dos seres humanos diferentes y dos hombres diferentes. Nuestra moral es diferente como hombres. Eso es todo", expuso Edwards.

Luego, Leon advirtió: "Saldré y me resultará más fácil entrenar, me resultará más fácil salir y hacerle un agujero en la cara, y eso es todo. Él sale e interpreta un personaje. 'Voy a interpretar un personaje porque estoy a punto de ser eliminado de UFC'. Es más fácil de tolerar para alguien así, simplemente reírse de él. Eres simplemente un maldito bicho raro. Puedes decir palabra por palabra lo que va a decir. Puedes saber cómo se va a vestir. Es simplemente un personaje divertido y un payaso. Simplemente lo disfrutamos tal como es".

Advertencias de Leon Edwards

"Todo el mundo habla de su cardio y esa es su arma. Nadie dice nada sobre sus habilidades. No creo que tenga talento, es más bien trabajador. Es más cardio que habilidades. Están juzgando el cardio por vencer a Robbie Lawler hace cinco o seis años. Le espera un shock totalmente diferente. No soy Masvidal. Todos saben eso. Si eso es lo que él juzga, se llevará un duro despertar. Siento que una victoria es una victoria, pero quiero noquearlo", señaló el campeón de UFC.

Para cerrar, Leon Edwards comentó: "Quiero poner ese clavo en su ataúd. Esta es su cuarta oportunidad por el título. Éste no ganó ni un centavo. Estuve dos años sentado, quejándome, quejándome, culpando a todos los demás. Fue culpa de todos los demás, pero no de él. Sería un placer que yo cementara ese último clavo en su ataúd y no puedo esperar para hacerlo. No puedo imaginarlo quedándose peleando con todos estos muchachos más jóvenes. Tienen 37, 38 años, han estado en guerras, sus cuerpos están golpeados. Está acostumbrado a vencer a ese tipo de chicos. ¿Ahora salir y vencer a esos jóvenes, en forma y hambrientos? Simplemente no puedo verlo haciéndolo".