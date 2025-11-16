El sábado 15 de noviembre, tras la reciente entrevista de Alberto Fernández con Tomás Rebord, Mirtha Legrand recibió en su programa a Fabiola Yáñez, en un encuentro marcado por la tensión y los cuestionamientos.

La reconocida conductora aprovechó la oportunidad para interpelar a la exprimera dama acerca de la controvertida fiesta celebrada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta por la pandemia. En ese momento, Mirtha recordó un momento doloroso de su vida personal: la muerte de su hermana Goldy, a quien solo pudo ver a través de la televisión debido a las restricciones sanitarias.

Publicidad

El intercambio se volvió más intenso cuando Legrand planteó directamente: "El festejo del cumpleaños, en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?". Yáñez respondió con un tono defensivo: "No la hice yo. Había personas que estaban trabajando en la Quinta... Gracias que saques el tema".

Sin ceder, Mirtha insistió, presionando para que la invitada admitiera detalles: "Te estoy ayudando para que confieses todo porque la gente tiene de pronto versiones diversas".

Publicidad

En paralelo, durante el debate sobre el futuro del peronismo, un economista presente replicó una afirmación de un periodista y añadió una respuesta contundente: "Hay que escuchar, leer, ser criterioso".