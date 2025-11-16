Este lunes 17 de noviembre da inicio el Black Week Nacional Mayorista, una iniciativa que se extenderá hasta el domingo 23 y que busca estimular el consumo en todo el país a través de descuentos de hasta 40%. La propuesta incluye tanto tiendas físicas como canales online, con la participación de autoservicios, distribuidores y las principales industrias.

Organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), el evento apunta a beneficiar tanto al público general como a los comercios de cercanía. Los productos en promoción abarcan alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y otros de alta rotación, con el objetivo de incrementar el volumen de ventas y mejorar la rentabilidad en un momento clave del año.

Publicidad

El sector mayorista enfrenta un contexto complicado: durante el primer semestre del año, las ventas acumularon una caída del 5,4% debido a la contracción del consumo y la pérdida de poder adquisitivo. Frente a este escenario, el Black Week pretende generar un efecto multiplicador que alcance a toda la cadena comercial, desde fabricantes y distribuidores hasta los pequeños comercios y consumidores finales.

El impulso a los negocios de proximidad es fundamental, ya que almacenes, autoservicios y comercios de barrio continúan siendo pilares en el abastecimiento diario. Por eso, un repunte en el sector mayorista podría trasladarse rápidamente al canal minorista y ayudar a que las cuentas en “rojo” se acerquen al “negro”.

Publicidad

Sin embargo, referentes del sector advierten que las medidas de emergencia implementadas hasta ahora no son suficientes para revertir la situación. Según señalan, es necesario avanzar en reformas fiscales y laborales que alivien la carga sobre los pequeños comerciantes, ya que los aportes y obligaciones vigentes encarecen la contratación de personal y no se traducen en beneficios reales para los trabajadores, impactando en los precios finales.

Con una economía todavía frágil y consumidores que ajustan cada compra, el Black Week Nacional Mayorista se presenta como una oportunidad para dar un respiro al sector y estimular el consumo antes del cierre del año.