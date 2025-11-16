El automovilismo argentino está de luto tras la muerte de Alejandro Frangioli, piloto chaqueño de 66 años, quien sufrió una descompensación durante una competencia en el Autódromo Roberto José Mouras, ubicado en La Plata. El incidente ocurrió en la última vuelta de la clasificación de la Clase 2 del Turismo Internacional, cuando Frangioli se desvaneció y perdió el control de su vehículo tras sufrir un paro cardíaco.

A pesar de las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, el piloto falleció por causas naturales. Frangioli tenía antecedentes médicos significativos, incluyendo la colocación de tres stents coronarios y un tratamiento médico en curso, lo cual fue determinante para que la policía caratulara el evento como "averiguación de causales de muerte" sin que exista una investigación penal.

Con una extensa carrera en el automovilismo nacional, Frangioli comenzó en competencias promocionales y escaló hasta categorías nacionales, logrando campeonatos en la Clase Súper del Turismo Internacional en los años 2005, 2006 y 2018. Participó durante más de dos décadas en esta categoría, consolidándose como uno de los pilotos más destacados. Además, ejerció roles directivos entre 2012 y 2016 en el Autódromo Santiago Yaco Guarnieri, aportando también a la gestión deportiva local.

La noticia de su fallecimiento causó una profunda conmoción en la comunidad del automovilismo. La categoría Turismo Internacional expresó su pesar mediante un comunicado en redes sociales: “Lamentamos informar el fallecimiento del piloto de nuestra categoría Alejandro Frangioli, campeón 2005, 2006 y 2018 de la Clase Super, y en este 2025 presente siendo gran protagonista dentro de la Clase 2, no tenemos palabras para expresar en este irreparable momento y enviamos condolencias a todos sus seres queridos y familiares”.

Por su parte, la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) destacó la trayectoria y pasión del piloto chaqueño. En su comunicado, señalaron: “La ACTC lamenta profundamente el fallecimiento del piloto Alejandro Frangioli ocurrida en la tarde de ayer en el autódromo Roberto Mouras”.

El texto agregó que Frangioli, oriundo de Resistencia, Chaco, sufrió la descompensación mientras disputaba la primera final del Turismo Internacional con su Ford Fiesta, y que recibió atención médica inmediata en el circuito. También resaltaron que era empresario del transporte y un entusiasta del automovilismo desde sus inicios en categorías zonales, hasta convertirse en un referente en la Clase Súper, donde obtuvo tres títulos.

“Una pérdida enorme, de una buena persona, apasionado por los fierros al que seguramente recordaremos por siempre. Rezamos por su descanso en paz y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos”, concluyó la ACTC.