La lengua de suegra, conocida también como sansevieria, es una planta originaria del oeste de África que destaca no solo por su fácil mantenimiento y aspecto decorativo, sino también por sus propiedades para mejorar el ambiente interior. Esta planta tiene la capacidad de eliminar contaminantes como el óxido de nitrógeno, benceno y formaldehído, contribuyendo así a la purificación del aire.

La NASA ha reconocido las cualidades purificadoras de la sansevieria, señalando que sus hojas funcionan como filtros naturales que absorben toxinas presentes en espacios cerrados. Este beneficio es especialmente útil en ambientes donde la calidad del aire puede verse afectada por productos químicos usados en muebles, pinturas o productos de limpieza.

Además de su función purificadora, el Feng Shui atribuye a esta planta una influencia positiva en la energía del hogar o la oficina. Según esta práctica, la ubicación estratégica de la lengua de suegra puede atraer prosperidad, mejorar las relaciones personales y promover la salud. Por ejemplo, colocarla en la entrada de la casa permite que actúe como un filtro energético, bloqueando vibraciones negativas y facilitando el flujo de energía positiva.

La planta, que puede alcanzar hasta 50 centímetros de altura, es resistente y requiere cuidados mínimos, ya que tolera diferentes condiciones de luz y no necesita riegos frecuentes. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan un elemento natural de bajo mantenimiento que además ofrezca beneficios prácticos para el bienestar.

En el ámbito del Feng Shui, se recomienda situar la lengua de suegra en puntos clave del hogar, como esquinas o espacios vacíos, para suavizar las líneas rectas y crear un ambiente más armonioso. En el dormitorio, su presencia puede mejorar la calidad del aire y favorecer un descanso más reparador cuando se coloca cerca de la cama. También se sugiere ubicarla en la esquina superior derecha del hogar, vinculada con el amor y las relaciones, para potenciar esa energía.

El Feng Shui también indica que colocar esta planta en el lado oeste de la casa fortalece los lazos familiares y contribuye al bienestar físico, fomentando un entorno equilibrado y protector. Más allá de su simbolismo, algunos consideran que la lengua de suegra tiene propiedades medicinales, como aliviar migrañas mediante infusiones, aunque se advierte precaución con las mascotas, ya que puede causarles molestias gastrointestinales si la consumen.

En definitiva, la lengua de suegra es una planta que no solo embellece los espacios interiores, sino que aporta beneficios concretos para la calidad del aire y la energía del hogar, combinando ciencia y tradición para mejorar el bienestar general.