El sábado 16 de noviembre de 2025, el Estadio Monumental de Buenos Aires fue testigo de un evento musical que muchos creían improbable: el regreso de Oasis a Argentina tras dieciséis años de ausencia. Esta noche histórica no solo reunió a miles de seguidores de la emblemática banda británica, sino que también convocó a destacadas figuras del espectáculo y el deporte nacional e internacional.

Entre los asistentes se encontraron la mediática Wanda Nara y la modelo Luciana Salazar, quienes disfrutaron del concierto desde sus ubicaciones privilegiadas. Wanda Nara mostró su asombro por el espectáculo de drones que precedió la actuación y compartió en sus redes sociales videos y una foto en blanco y negro del escenario donde se destacaba la bandera británica. Por su parte, Luciana Salazar cantó emocionada y lució un sombrero negro de ala curva junto a una prenda de tirantes oscuros con textura brillante.

El mundo del deporte también se hizo presente con Facundo Pieres, reconocido polista y expareja de Zaira Nara, quien posó para una foto con amigos cerca del campo. La influencer Melody Luz expresó en sus redes la emoción de cumplir el sueño de presenciar a Oasis en vivo. Además, el conductor Matías Martin asistió acompañado por su novia Paloma Cavanna, compartiendo la experiencia en pareja.

Una de las presencias más destacadas fue la del actor británico Matt Smith, conocido por sus papeles en series como The Crown y House of the Dragon. Fue filmado ingresando al estadio con un look casual que incluía remera negra, jeans oscuros y botas, mientras abrazaba a un amigo, reflejando la expectativa mundial que generó el regreso de la banda.

La noche previa al concierto, los cielos porteños se iluminaron con un espectáculo de drones que reprodujo el icónico logo de Oasis, sorprendiendo a barrios como Belgrano y Núñez. Este despliegue lumínico fue captado incluso por Wanda Nara desde el Chateau Libertador, evidenciando la magnitud y transversalidad del evento.

En los días anteriores, los miembros de Oasis se dispersaron por distintos puntos emblemáticos de Buenos Aires. Noel Gallagher visitó el Cementerio de la Recoleta, deteniéndose ante la tumba de Eva Perón, y luego se trasladó a La Bombonera, donde fue recibido con entusiasmo por fanáticos del fútbol. Mientras tanto, Andy Bell, Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs recorrieron barrios como Recoleta, Balvanera y San Telmo, firmando autógrafos y posando para fotos con admiradores.

En contraste, Liam Gallagher decidió mantenerse alejado de la vida pública durante su estadía, reservando su aparición para el escenario. La histórica tensión entre los hermanos Gallagher se evidenció también en que se alojaron en hoteles diferentes y evitaron mostrarse juntos antes del concierto, una estrategia para preservar la armonía y mantener la expectativa alrededor del reencuentro.

Este regreso de Oasis no solo reavivó la pasión por sus clásicos himnos, sino que también puso en primer plano la compleja dinámica entre sus integrantes, sumando un ingrediente especial a una noche inolvidable para Buenos Aires y sus fanáticos.